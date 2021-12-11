90歲父親夢遊走失獲警找回 他寫信盼警局長官做這件事

內湖分局港墘派出所接獲報案，台北市90歲楊姓老翁凌晨夢遊，離家不知去向，港墘所1名警員調監視器，2名警員騎車在楊翁家中附近搜查，分工合作。清晨5點，警員在麗山高中附近的停車場發現楊翁，事後，楊的兒子寫信感謝，盼分局表揚3員。

港墘所警員黃筱娟、林勁甫、王偉丞上月28日凌晨3點獲報，轄內的楊姓老翁走失。當天氣溫很低，楊翁已90歲，家屬心急如焚，黃員著手調監視器追查楊翁去向，林員、王員騎車搜查。

所幸，其中1員經過麗山高中附近的停車場時，聽見有人喃喃自語，上前發現一名老翁；楊翁兒子接獲通知到場確認，發現就是父親，趕緊將父親帶回家。

黃員、林員、王員耗費2小時才找到楊翁，發現當下，楊翁躺在停車場內水泥地上，經初步詢問，楊翁對於自己為何離家已無印象。警員確認楊翁身上無外傷後，讓他離開。