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高雄警官心臟病發1死1搶救 警署長盼員警注意健康
高雄市警局連有警官因心臟疾病突發，送醫或自行就醫，其中保安大隊分隊長陳茂祥12月2日病發，送醫裝葉克膜搶救6天後仍不治，新興警分局督察組長毛甫白勤教後，身體一陣癱軟呼救，送醫後仍在加護病房觀察。今天警政署長陳家欽南下探望，盼員警在季節轉變中，注意身體變化。
高雄市警保安大隊雄岡中隊分隊長陳茂祥，12月1日退勤後回家，隔天清晨近6點如廁時，突然昏倒，家人趕緊向119求救將他送醫，經診察出心肌梗塞，裝葉克膜搶救，延醫至12月7日不治，得年52歲。
據了解，2線1星的陳茂祥是警專119期畢業，任警職32年，曾在保二警察總隊、高雄、台北及屏東等縣市警局服務，3年前返回高雄市警局任職，擔任三民警二分局交通組巡官、保安大隊分隊長，工作認真，獲警察獎章3枚、嘉獎1205次、記功33次。
新興警分局2線3星督察組長毛甫白（53歲）在12月9日下午，分局舉辦的聯合勤教之後，他下樓上廁所，突然全身癱軟倒地，他大聲呼救，同事趕緊將他送往大同醫院，診察出主動脈剝離，轉送高醫急救，目前在加護病房觀察。
毛甫白目前績分排列前茅，有可能明年升2線4星，妻子是保安科股長。警政署長陳家欽今天南下高雄，到醫院穿上防護衣，與高雄市警察局長黃明昭，進加護病房探望毛甫白。陳家欽除了希望毛甫白的妻女保重身體，並要黃明昭叮嚀員警，季節轉變隨時候注意身體狀況、定期做健康檢查。
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