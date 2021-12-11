身障女遭夾傷又無法言語 高雄鹽埕警暖心救援

高雄謝姓女子行動不便、無法言語，日前謝遭公車門夾傷，警消接獲報案趕往現場，見她多有不便，拼湊蛛絲馬跡用警用系統找到她的身分，送她返家與家人團圓，後續公車司機也與她聯繫賠償事宜。

鹽埕警分局表示，3天前傍晚6點多時，警方接獲民眾報案，指鹽埕區大仁路上的公車站，有一名身障人士遭公車門夾傷，五福四路派出所線上巡邏警組立即通知119救護人員，令開車前往現場。

警消到達後，發現現場謝女（43歲）僅額頭擦傷，但謝行走不便，雖然聽力正常，只是無法言語，平時仰賴用手比劃溝通。

雖然謝女身上未攜帶身分證件，但她身上的一張記名公車卡，讓警方得知姓名後，依靠手指比畫耐心推敲謝的生日，所幸經過幾番嘗試，員警得知個資後，查詢到謝女的戶籍地址，親自開車送她回家。