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桃園義消分隊長1年奉獻上千小時 新分隊成軍妻小也加入

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市新屋救護義消分隊今年4月24日成軍，首任分隊長陳錦龍過去在在楊梅分隊服務盡心盡力，2020年協勤時數已達1169小時，且ROSC（心跳停止經心肺復甦急救而重新建立自發性循環）案件達5件，傑出表現也獲得該年119消防楷模。

陳錦龍住家就在消防隊附近，救護車經常從家門前呼嘯而過。太太李秀春也是義消，打趣的說丈夫時常三過家門而不入，原因是去消防分隊協勤直班時跟著救護車出任務，人在車上經過家門口也沒空下來打聲招呼，更不可能進屋，一天下來，待在分隊的時間都比夫妻相處多，有時候難免抱怨，「但每一次看見丈夫侃侃而談救護過程時，臉上掛滿成就感的表情」，又將抱怨吞回肚裡。

消防局第二大隊表示，新屋救護義消分隊成軍之際，陳錦龍分隊長和隊員用力在網路上宣傳，許多新屋區在地民眾因為他們的號召，熱情投入救護志工，為新屋在地的緊急救護工作注入一股活水和活力，陳錦龍的太太李秀春及大女兒陳羿妘，也是被他熱誠所打動，母女倆一同加入新屋救護義消分隊的行列。

陳錦龍感謝太太、家人毫無抱怨地支持他投入救護志工，更高興新屋救護義消分隊成軍後，太太與大女兒一同加入救護志工，讓他覺得分隊像另一個家，「回家時是賢慧的老婆與孝順的女兒，救護時是最佳的partner」。

新屋義消分隊長陳錦龍（左起）熱心救護感動家人，妻子李秀春、女兒陳羿妘也加入。記者鄭國樑／翻攝
新屋義消分隊長陳錦龍（左起）熱心救護感動家人，妻子李秀春、女兒陳羿妘也加入。記者鄭國樑／翻攝
妻小加入新屋分隊後，陳錦龍和家人相處的時間也跟著增加，記者鄭國樑／翻攝
妻小加入新屋分隊後，陳錦龍和家人相處的時間也跟著增加，記者鄭國樑／翻攝
陳錦龍（左）傳授太太、女兒專業的救護技術。記者鄭國樑／翻攝
陳錦龍（左）傳授太太、女兒專業的救護技術。記者鄭國樑／翻攝

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