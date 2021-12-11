疑借貸欠下10多萬 他偷前公司65台馬達變賣還債
高雄市一名鄭姓男子疑因借貸欠下10多萬元債務，為了還錢竟趁半夜竊取前公司水電器材行囤放在倉庫的馬達及電線變賣，老闆清點倉庫存貨時發現少了65台馬達及一批電線，損失約30萬元，報案請警方協助並調閱監視器一眼認出鄭男，警方循線通知鄭男到案，依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。
據了解，鄭男（31歲）過去曾在阿蓮區某水電器材公司擔任臨時工，熟悉老闆存放馬達的倉庫地點，離職後疑因借貸欠下巨額債務，想到近幾年馬達價格飛漲至2800元左右，今年10月初至11月上旬陸續以機車趁半夜每次竊取3至5台馬達，再以每個2000至2200元，低於行情的價格便宜售出。
水電器材公司老闆11月26日清點倉庫存貨才發現遭竊報警，調閱監視器覺得竊嫌很眼熟，疑為前員工鄭男，警方循線本月1日通知鄭男到案說明，鄭男坦言犯案，並表示債務已還完，但馬達都已售出，警方後續聯繫買家9日才慢慢找回30多台馬達，詢後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。
湖內警分局提醒，處理債務應循正當管道，切勿用違法方式處理，否則需負相當法律責任，反而得不償失。湖內分局透過「與商家溝通強化自我防竊機制」、「易銷贓處所宣導勿收購來路不明物品」、「轄區慣竊約制」等作為，截至本月5日，轄區竊盜案件發生數與去年同期相比，大幅減少45件。
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