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國際獅子會捐贈新北消防局地震防護宣導體驗車

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

國際獅子會300B2區今天在新北市板橋第二運動場，舉辦2021-2022年度創區20週年慶獅友趣味競賽暨大型社服捐車儀式，和擔任新北市義勇消防總隊救護大隊大隊長的市議員周勝考牽線，與啓玉基金會、欣和公益協會捐贈新北市政府消防局地震防護宣導體驗車1輛及高頂救護車2輛，造價金額高達1700萬元，由新北市長侯友宜今天代表受贈。

侯友宜表示，政府資源有限，但民力無窮，感謝國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及市議員周勝考無私奉獻，積極投入公益活動之善行，深獲各界肯定，促成此次地震防護宣導體驗車及救護車捐贈。他期望透過此次慈善義舉，讓社會大眾更加重視災害預防及自身防護學習的重要，共同讓新北市民眾擁有安居樂業的幸福家園。

國際獅子會300B2區林淑娟總監表示，地震防護宣導體驗車上有最新科技技術設計，除地震模擬平台外，更新增虛擬實境體驗，配備有HTC VIVE及FB Oculus Quest 2等設備，使體驗效果更趨近實際地震情形；另車上配有影音宣導設備，可同時進行防災宣導影片播放，使體驗車之宣導功能更多元豐富。林淑娟也感謝新北市議員林金結也是本屆大型社服委員會主委，籌辦20週年慶運動會並結合這場有意義的捐贈活動。

周勝考表示，這捐贈的高頂救護車內部配備救護器材含前向座椅、快取式整理盒系統、鈦合金籃式擔架、影像式喉頭鏡等高階救護設備，透過提升消防救護資源的方式，使同仁有更好的裝備器材執行緊急救護工作；另為提升救護人員執行緊急救護勤務的行車安全，提供員山分隊及中和分隊救護車車側及後側車身則參考美國消防協會（NFPA）相關規定，採紅、黃相間顏色並加大反光條面積，提升救護車全方位可辨識度。

新北市消防局長黃德清表示，未來會善加利用地震防護宣導體驗車的運用，使體驗的民眾對地震災害有更深刻的體認，進而向民眾強調地震防災的重要，幫助民眾建立正確防震觀念，並提供精良的救護設備器材，提升緊急救護服務品質，為新北市民完善的救護服務。

國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及新北市議員周勝考捐贈新北市政府消防局地震防護宣導體驗車1輛及高頂救護車2輛，市長侯友宜今天代表受贈。圖／新北消防局提供
國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及新北市議員周勝考捐贈新北市政府消防局地震防護宣導體驗車1輛及高頂救護車2輛，市長侯友宜今天代表受贈。圖／新北消防局提供
國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及新北市議員周勝考捐贈新北市政府消防局地震防護宣導體驗車1輛及高頂救護車2輛，市長侯友宜今天代表受贈。圖／新北消防局提供
國際獅子會300B2區、啓玉基金會、欣和公益協會及新北市議員周勝考捐贈新北市政府消防局地震防護宣導體驗車1輛及高頂救護車2輛，市長侯友宜今天代表受贈。圖／新北消防局提供

地震 救護車

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