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她接獲電話領43萬在家等書記官 交付前這動作保住積蓄

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市林姓婦人接獲詐騙集團電話，佯稱她涉及刑案成為人頭帳戶，誘騙林女將銀行存放43萬元全部領出，林婦不疑提領後在家等「書記官」來拿去保管，但幸好她在交付前有點懷疑，打電話給警察查證，3警要她千萬等著不要給錢，趕至她家後輪番說明，保住她的積蓄。

基隆市警局第三分局調查，林女昨天接獲詐騙集團來電，假冒電信業者、檢警單位，佯稱她涉及刑案成為人頭帳戶，為配合調查，要求林女將存放於金融機構43萬元存款提領並交付「書記官」保管。林女不疑有他，就到銀行領出43萬元，準備要交付。

警方說，林婦在等待時，十分害怕，擔心自己的錢因為被冒用保不住，但也起疑，她想到之前電視有看過可以問警察，她就打給百福派出所，告知員警她已領出43萬元了，因為有書記官說要到她家幫她保管錢，冒用的案子查好就會退還給她。

員警一聽發現又是典型老哏的詐騙手法，要她千萬先不要給錢，一定要等到警察到她家。百福所所長羅軒偉、警員邱國凱、張郁偉立即趕赴現場，先安撫林女不安情緒，耐心詢問下，得知她已60多歲，對方假冒檢警單位佯稱其涉及刑案成為人頭帳戶誘騙。

經3員耐心關懷詢問，向林女分析此為詐騙集團慣用手法，林女始驚覺差點遭到詐騙，非常感謝警方即時勸阻，才能保住辛苦存下之積蓄。

第三分局長呂芳逸提醒民眾，司法機關偵辦案件，不會以任何名義要求提款或交付存摺、提款卡或現金，遇有疑似詐騙情形，可立即撥打110或165查證，警方會立刻協助查證。

百福所所長羅軒偉、警員邱國凱、張郁偉保住婦人43萬元。記者游明煌／翻攝
百福所所長羅軒偉、警員邱國凱、張郁偉保住婦人43萬元。記者游明煌／翻攝
她接獲詐騙電話領43萬在家等，交付前這動作積蓄全保住。記者游明煌／翻攝
她接獲詐騙電話領43萬在家等，交付前這動作積蓄全保住。記者游明煌／翻攝
她接獲詐騙電話領43萬在家等，交付前這動作積蓄全保住。記者游明煌／翻攝
她接獲詐騙電話領43萬在家等，交付前這動作積蓄全保住。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 警察 基隆

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