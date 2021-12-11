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機車騎士未注意前方違停聯結車 直接撞上 送醫幸無大礙

聯合報 / 記者林保光／即時報導

聯結車司機沈姓男子今天凌晨停車到超商買東西，不料，黃姓男子騎機車未注意前方停聯結車，一頭撞上聯結車車尾，機車車頭全毀，黃的下顎受傷，送醫後已無大礙。警方認為，沈姓司機違規停車仍有肇責，對沈開出罰單

今天凌晨1點多，黃姓男子（23歲）騎機車經過高雄市小港區沿海一路與長興街口，未注意前方聯結車停車，撞上聯結車左後方，機車車頭全毀，經路人報警，將他送往小港醫院治療，已無大礙。

車禍發生時，聯結車沈姓司機（46歲）自超商出來，稱他剛停車進超商買東西。警方對雙方酒測，都無酒精反應，但警方發覺，聯結車停車路段劃有紅線標線，禁止臨時停車，認為沈違規停車仍有肇責，依道路交通管理處罰條例，對沈開出可罰1200元的罰單。

黃姓騎士撞上違規停車的聯結車，警方正處理車禍。圖／擷自臉書高雄小港區的大小事
黃姓騎士撞上違規停車的聯結車，警方正處理車禍。圖／擷自臉書高雄小港區的大小事
黃姓騎士撞上違規停車的聯結車受傷，警方認為聯結車司機仍有肇責。記者林保光／翻攝
黃姓騎士撞上違規停車的聯結車受傷，警方認為聯結車司機仍有肇責。記者林保光／翻攝

超商 罰單

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