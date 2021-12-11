機車騎士未注意前方違停聯結車 直接撞上 送醫幸無大礙

聯結車司機沈姓男子今天凌晨停車到超商買東西，不料，黃姓男子騎機車未注意前方停聯結車，一頭撞上聯結車車尾，機車車頭全毀，黃的下顎受傷，送醫後已無大礙。警方認為，沈姓司機違規停車仍有肇責，對沈開出罰單。

今天凌晨1點多，黃姓男子（23歲）騎機車經過高雄市小港區沿海一路與長興街口，未注意前方聯結車停車，撞上聯結車左後方，機車車頭全毀，經路人報警，將他送往小港醫院治療，已無大礙。