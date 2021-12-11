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影／北市私校女中二度遭偷 188位學生共38萬飛了！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市貴族私校女中驚傳二次遭竊，損失共38萬2123元新台幣，受害學生188人，士林分局查出金姓男子涉有重嫌，日前持拘票在他的租屋處逮捕，金坦承犯行。警方查出金已婚、育有小孩，年輕就因找工作不順利，漸而以竊盜維生，詢後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，39歲金姓男子住在東部，以往都在南部偷竊，去年9月、今年11月他二次闖入士林區的貴族私校行竊，犯案衣著都是頭戴頭套、身背背包。

金遭逮當下曾向警方坦承，他會上網查哪間學校離自己的土城租屋處較遠，且目標以貴族學校為首選。

警方查出，金隨機見未上鎖的教室闖入行竊，根本沒帶工具，二次行竊他都搭捷運，再徒步20至30分鐘路程到遭竊私校，目的為降低自己遭逮機率。

警方說，由於金是行竊慣犯，警不排除還有其他機構遭竊，正在追查中。

金男行竊所得共38萬2123元新台幣、100元人民幣、100元美金及1000元振興券；因該私校學生必須住校，學生將錢放在教室是司空見慣。

警方強調，去年9月該校遭竊遲遲未破案，是因校園治安死角，毫無相關跡證，未來將聯合學校維護校園安全，逐一檢視校內軟、硬體設備及緊急應變措施是否符合現況。

金男二次行竊私校女中共38萬2123元新台幣、100元人民幣、100元美金及1000元振興券。記者蔡翼謙／翻攝
金男二次行竊私校女中共38萬2123元新台幣、100元人民幣、100元美金及1000元振興券。記者蔡翼謙／翻攝
金姓男子已婚，育有小孩，平時以竊盜維生。記者蔡翼謙／翻攝
金姓男子已婚，育有小孩，平時以竊盜維生。記者蔡翼謙／翻攝

竊盜 偷竊 人民幣

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