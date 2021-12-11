嘉縣高鐵大道連環追撞 5人輕傷送醫
嘉義縣高鐵大道太保路段與台37線路口今天發生5輛自小客車追撞意外，造成5人送醫，所幸均為輕傷；事故原因待調查釐清。
嘉義縣消防局今天發布訊息，高鐵大道太保路段與台37線路口上午近8時發生連環車禍事故。消防局獲報派遣3輛救護車前往，現場為5輛自小客車追撞事故，4女、1男送嘉義長庚醫院治療。
消防局指出，5名傷者包括2名6旬女性，皆為頭部疼痛，無明顯外傷；1名7旬女性後腦勺疼痛，另1名6旬男性右肩疼痛，2人無明顯外傷；還有1名6旬女性左手臂疼痛，無明顯外傷，皆為輕傷。
警方表示，5輛自小客車連環追撞後零件散落一地，事故車輛占據高鐵大道3線道，只剩慢車道可行駛，員警到場疏解車流。事故原因仍須進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言