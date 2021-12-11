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影／南雅奇岩外礁釣客落海尋獲 搜救時岸邊釣客還在釣
新北市瑞芳區台2線82.9公里處，南雅奇岩海域外礁岩處，昨晚54歲林姓釣客疑遭大浪打落失蹤，搜救人員今天上午持續搜索找到遺體救援上岸，雖有穿救生衣仍已死亡，家屬十分哀慟。就在搜救過程中，岸邊還是有不少釣客仍在垂釣。
新北市消防局昨晚6點18分獲報，瑞芳區台2線82.9公里處，林姓男性釣客（54歲）釣魚時遭到大浪襲擊，雖有穿救生衣，仍被遭海浪打下海，距離岸邊約100公尺。消防局第六大隊、海巡署北部分署第二岸巡隊、基隆海巡隊、瑞芳警分局等在場持續搜救。
今天上午擴大搜索範圍，家屬也在岸邊焦急等待，家屬說他愛釣魚才能朋友來釣。上午9點多，搜救人員在海域發現遺體，海巡及消防人員在10時5分協助搬運上岸後發現已明顯死亡，林妻與落海釣客同行友人曾姓男子到場確認，證實落海釣客身分。瑞芳警分局通知鑑識人員採證，報請檢方相驗。
上午搜救過程中，救援人員在岸際、海域不斷搜索，直升機也出動空中尋找，海陸空動員。但岸邊還是有不少釣客仍在釣魚，無視釣客都還沒有找到人，讓救援人員也不禁感嘆。
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