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行竊失風辯認識老闆 小偷被打臉還想拗
29歲的王姓男子平時遊手好閒，缺錢就找無人看管的倉庫行竊物品變賣，今凌晨故技重施，未料觸動無聲警報器，失風被逮還辯稱自己早就改過向善，受託整理倉庫不小心誤觸警報而已，未料倉庫老闆聞訊趕至，一句話戳破謊言，最後被依竊盜罪送辦。
大園警方表示，王姓男子是慣竊，前科累累，今凌晨開著租來的小貨車在觀音區大湖路行竊，員警趕至現場時，他正把工具剪、電器線材等物品往車上搬，身分被識破後，還辯稱自己認識倉庫老闆。
王男辯稱自己受老闆請託整理物品，又說自己趕時間還車，但警方對他的說法存疑，不肯放行。結果，不到10分鐘時間，倉庫老闆聞訊趕至，看到王男後，一句「不認識」戳破謊言。
行竊失風後，王男仍不死心，改口辯稱誤以為該處是閒置廢棄倉庫，才會進去拾荒，但警方查扣工具剪、線材等物證，詢後仍依法送辦；另外，由於王男作案時使用的小貨車與其他竊案中的車款類似，警方也正追查他是否涉及其他案件。
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