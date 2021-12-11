行竊失風辯認識老闆 小偷被打臉還想拗

29歲的王姓男子平時遊手好閒，缺錢就找無人看管的倉庫行竊物品變賣，今凌晨故技重施，未料觸動無聲警報器，失風被逮還辯稱自己早就改過向善，受託整理倉庫不小心誤觸警報而已，未料倉庫老闆聞訊趕至，一句話戳破謊言，最後被依竊盜罪送辦。

大園警方表示，王姓男子是慣竊，前科累累，今凌晨開著租來的小貨車在觀音區大湖路行竊，員警趕至現場時，他正把工具剪、電器線材等物品往車上搬，身分被識破後，還辯稱自己認識倉庫老闆。

王男辯稱自己受老闆請託整理物品，又說自己趕時間還車，但警方對他的說法存疑，不肯放行。結果，不到10分鐘時間，倉庫老闆聞訊趕至，看到王男後，一句「不認識」戳破謊言。