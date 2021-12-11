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基隆港東8碼頭海面漂女屍 身分待查

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆港東岸東8碼頭外海域百餘公尺處，今天上午9點多發現疑有人海面上漂流，基隆港務消防隊、基隆市消防局前往處理，到場後發現已經死亡，是一具中年女性浮屍，初判沒有明顯外傷，身分不詳，港警已報請檢方相驗釐清死因及落水原因。

基隆港務消防隊指出，上午9時5分指揮中心接獲基隆市消轉報，東8碼頭疑似有人漂流在海面上，載浮載沉，疑似溺水，消防局和港務消防隊都趕至現場查看，發溺者明顯死亡，協助港警打撈上岸後，交由港警處理後續事宜。

據初步了解，死者身上沒有證件，約為中年女性，目前還在清查身分，並報請檢方相驗釐清死因。初判外觀並沒有明顯外傷。由於東8碼頭是管制區，外人未持證件無法進入，懷疑可能是從其他海域流至。

基隆港東8碼頭疑溺水，消防人員救起女性已死亡死因待查。記者游明煌／攝影
基隆港東8碼頭疑溺水，消防人員救起女性已死亡死因待查。記者游明煌／攝影

基隆港 碼頭 港警

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