基隆港東8碼頭海面漂女屍 身分待查

基隆港東岸東8碼頭外海域百餘公尺處，今天上午9點多發現疑有人海面上漂流，基隆港務消防隊、基隆市消防局前往處理，到場後發現已經死亡，是一具中年女性浮屍，初判沒有明顯外傷，身分不詳，港警已報請檢方相驗釐清死因及落水原因。

基隆港務消防隊指出，上午9時5分指揮中心接獲基隆市消轉報，東8碼頭疑似有人漂流在海面上，載浮載沉，疑似溺水，消防局和港務消防隊都趕至現場查看，發溺者明顯死亡，協助港警打撈上岸後，交由港警處理後續事宜。