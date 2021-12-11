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影／6旬男凌晨走失家人急壞 巧遇巡邏警車捎來好消息
台中市南區61歲林姓男子疑似有失智症狀，前天凌晨獨自一人在超商外徘徊，店員見有異狀協助報案，警方到場查證身分，考量後決定開車載老翁返家，而另一頭其家人亦發現老翁不見，急得像熱鍋上的螞蟻正要外出尋找，才步出家門，就看到巡邏車警示燈一閃一閃地迎面而來並且在門前停下，沒想到竟是警方將老翁送回來了，讓全家人都鬆了一口氣，謝謝警方熱心的協助。
台中市警三分局健康派出所警員曾旻傑、廖展興，前天凌晨4時接獲超商店員報案，指稱於五權南路超商前有迷失男子，經警方到場了解，該男自稱有人載他到超商，卻無法說明是何人，也不知所為何事，講話前後矛盾。
所幸林男還記得自己的姓名及出生年月日，警經比對系統資料，得知他就住在附近距離500公尺處，便協助載送老翁返家，警方開到巷內尚在比對門牌尋找老翁住家時，就遠遠發現老翁家人均在屋外尋找，一行人看到警車到來，彷彿迎來希望降臨，果然走失的老翁就坐在車上，讓全家人都鬆了一口氣。
林的兒子表示父親清晨自行外出，家人心急得要外出尋找，看到巡邏車在門前停下，彷彿吃了定心丸，果然由警方帶來好消息，真的很感謝警方的幫忙。警方提醒如家人曾有走失紀錄，或是經醫師診斷有失智症狀、身心障礙等，可至各區公所申請愛心手鍊，以儘早協助迷失的家人返家。
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