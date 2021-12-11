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通霄工廠火警悶燒逾3天今晨終撲滅 苗環保局對業者開罰

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮五北里一間堆放大量塑膠廢料及環保回收物的工廠7日深夜發生火警，但火勢持續悶燒超過3天，竄出的濃煙引發附近鄉鎮居民抗議，業者昨天終於出面雇請大型挖土機開挖，配合消防人員進行殘火處理，火勢今天清晨7點多終於撲滅；這起火警造成汙染，苗栗縣環保局昨天決定依空汙法開罰，可處10萬至500萬元罰款。

苗栗縣消防局表示，起火的工廠廠房總面積約1萬平方公尺，燃燒面積達2000平方公尺，但堆放的塑膠廢料高達數公尺，持續悶燒不斷，並斷斷續續冒出火勢，由於地主、承租廠房業者都未到場，消防人員一直在場警戒，雇用小型挖土機進行殘火處理，昨天業者終於出面，雇了兩台大型挖土機協助開挖火場，今天清晨7點多，現場已無白煙後，消防人員也撤離。

苗栗縣環保局表示，起火的工廠平日堆放大量塑膠廢料，平常僅有一名人員看管，火警發生後，冒出大量濃煙及粒狀汙染物，但業者、地主先前都未出面協助處理，這起火警汙染事證明確，且有管理不當情況，環保局已決定依空汙法32條開罰，依法可處10萬元至500萬元，將以業者為優先開罰對象。

苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮五北里工廠火警悶燒多日，今天清晨終於撲滅。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣 台大

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