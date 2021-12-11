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影／如來神掌？男子行車糾紛一巴掌拍碎車窗

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市大安警分局臥龍街派出所，8日晚間接獲民眾報案，和平東路二段發生行車糾紛，現場有人受傷；警方獲報後不敢大意，立即啟動快打部隊到場，發現1輛自小客車與機車發生行車糾紛，警方到場時已無爭吵，但自小客車車窗玻璃遭擊破。

警方進一步瞭解，原來駕駛自小客車的凌姓駕駛，要停等紅燈時，車身前保險桿疑似頂到前方機車的擋泥板，機車駕駛林男及乘客宋男不滿下車理論，令人驚訝的是，宋男生氣拍打車窗，竟然一巴掌就拍破自小客車玻璃，也造成凌男臉部及額頭遭玻璃劃傷。

警方到場後，儘管雙方沒有直接肢體衝突，但警方仍將擊破他人車窗的宋男依傷害及毀損罪準現行犯逮捕，並帶回派出所偵訊，全案移送台北地檢署。

大安警分局呼籲，民眾駕駛車輛應注意與他車保持安全距離，如遇事故，雙方應保持冷靜，待警方到場處理；不要有任何違序、違法行為。

宋姓男子一巴掌就拍破車窗，造成凌姓駕駛受傷。記者廖炳棋/翻攝
宋姓男子一巴掌就拍破車窗，造成凌姓駕駛受傷。記者廖炳棋/翻攝

北市

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