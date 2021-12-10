影／北市禮服酒店清晨爆鬥毆！小黃排隊起衝突 1酒客腳骨折

台北市警松山分局本月9日清晨接獲報案，復興北路一間禮服店門口出現鬥毆事件，趕抵發現齊姓男子腿部骨折，臉部、手部多處瘀青，送醫後幸無大礙。警方當天通知毆打齊的3人到案，詢後將3人依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。

警方調查，齊男（39歲）本月9日深夜跟2名友人到復興北路上的酒店消費，3人喝酒喝到早上6點多，下樓欲搭計程車時，21歲施姓男子、26歲陳姓男子、24歲張姓男子認為齊等3人插隊，雙方口角。

齊與施、陳、張互罵，遭3人毆打。施、陳、張這一方共有9人，與齊的2名友人不斷拉開勸架，齊仍遭毆打頭部、手部，有多處瘀青，還因跌倒導致腳骨折。

施等9人當下由其中未喝酒的友人開3輛車載離，警方獲報只見齊等3人在場，報請救護將倒地喃喃自語的齊送醫，也發現齊的2友情緒失控，先帶回派出所安撫情緒，並展開偵辦。

警方當天通知施、陳、張到案，3人辯稱因有喝酒，認為齊跟他們搶搭計程車，口角後打人。