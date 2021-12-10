聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／對到眼就打人！北市9人深夜鬥毆 1女偵訊一半氣喘發作
台北市士林區今天凌晨發生9人徒手鬥毆事件，張姓男子等4人與薩姓男子等5人，在路邊對到眼後竟互罵，接著互毆，其中張男拿出空氣槍攻擊對方，警方獲報到場逮捕，詢後將9人依聚眾鬥毆、傷害、殺人未遂罪嫌送辦。
9人遭逮辯稱雙方路過互看不順眼，令警方頗為訝異，年紀輕輕非常衝動；9人年紀都為20多歲。
警方調查，張男跟傅姓男子、謝姓女子、饒姓女子共4人，凌晨徒步經過基河路上的台南海鮮餐廳前，只因與擦肩而過的薩男及陳姓男子、劉姓男子、2名吳姓女子共5人對到眼，就互罵、互毆。
9人遭逮當下，有7人先被送醫治療，警方現場查扣2把空氣槍。
其中張男傷勢較重，他到醫院後，還被發現患有嚴重腎衰竭、橫紋肌溶解症，疑本身就有慢性疾病，另外，其他8人經治療被送至士林地檢署複訊，1名女子還氣喘發作，檢察官報請救護，讓女子搭乘救護車先就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言