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影／對到眼就打人！北市9人深夜鬥毆 1女偵訊一半氣喘發作

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市士林區今天凌晨發生9人徒手鬥毆事件，張姓男子等4人與薩姓男子等5人，在路邊對到眼後竟互罵，接著互毆，其中張男拿出空氣槍攻擊對方，警方獲報到場逮捕，詢後將9人依聚眾鬥毆、傷害、殺人未遂罪嫌送辦。

9人遭逮辯稱雙方路過互看不順眼，令警方頗為訝異，年紀輕輕非常衝動；9人年紀都為20多歲。

警方調查，張男跟傅姓男子、謝姓女子、饒姓女子共4人，凌晨徒步經過基河路上的台南海鮮餐廳前，只因與擦肩而過的薩男及陳姓男子、劉姓男子、2名吳姓女子共5人對到眼，就互罵、互毆。

9人遭逮當下，有7人先被送醫治療，警方現場查扣2把空氣槍。

其中張男傷勢較重，他到醫院後，還被發現患有嚴重腎衰竭、橫紋肌溶解症，疑本身就有慢性疾病，另外，其他8人經治療被送至士林地檢署複訊，1名女子還氣喘發作，檢察官報請救護，讓女子搭乘救護車先就醫。

台北市士林區昨天凌晨發生9人徒手鬥毆事件。記者蔡翼謙／翻攝
台北市士林區昨天凌晨發生9人徒手鬥毆事件。記者蔡翼謙／翻攝
台北市士林區昨天凌晨發生9人徒手鬥毆事件。記者蔡翼謙／翻攝
台北市士林區昨天凌晨發生9人徒手鬥毆事件。記者蔡翼謙／翻攝

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