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影／2人都要搶快 下一秒...機車逆向超車衝 撞倒行人
「十次車禍九次快」，行人或車輛行經路口，若遇上號誌燈變換，千萬不要搶快硬衝，以免發生事故。臉書社團PO出一段行車記錄器影片，在板橋中山路上新北市政府大樓前，路口的號誌燈剛由紅轉綠，眾車正要起步，此時只見橫向一名行人，突然跑步想要快速通過馬路，不料一輛機車卻逆向超車直衝而上，下一秒事故發生，行人被撞倒地不起。
這段影片也引發網友熱烈討論肇責：「活生生上演雙寶的激烈碰撞…」、「行人不看秒數，機車只看燈號」、「這種騎法，有這種結局不意外」、「耍帥的下場，帥不過三秒」、「平常逆向習慣了，一次就大條了」、「愛違規，總有一天會遇到的」、「這叫害人害己啊」、「老話一句，騎慢點」！
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