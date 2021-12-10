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大甲芋頭遭竊 警清晨巡田、芋農組守望相助隊顧田中寶

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

現值芋頭產季，每台斤售價可達7、80元，價格正好，大甲、大安區卻傳出有竊嫌下田偷芋頭到市場變賣，讓芋農氣得牙癢癢，市議員施志昌今與相關單位到芋田會勘，呼籲竊嫌不要以身試法。警方強調，持續進行「護農專案」，最近正值蔥、芋頭產季，警方加強清晨0到4點巡邏，另也有芋農加入守望相助隊，以實際行動守護田中財寶。

市議員施志昌表示，近兩年芋頭價格好，50斤可以賣3、4千元。近期，服務處收到大甲、清水與苑裡多名芋農反映，田中尚未採收、賣相較差的芋頭遭竊，並被拿到市場販賣。

卓姓芋農說，小偷為了偷一顆芋頭，結果把辛苦栽種兩、三個月，還沒長好的芋頭給採死。而且，來偷的多是長輩，他也不忍長輩遭警方法辦，如果真的是長輩自己要吃，「我可以送你們，真的別再來偷了！」

施志昌說，雖然零星遭竊，但對農民來說「累積起來量也不少」，他初步了解，偷芋頭者多是附近7、80歲長輩，其實農民也不希望報警，但希望藉由宣傳、呼籲竊嫌別再以身試法。

大甲分局海墘派出所所長許棋舜表示，海線幅員廣闊，農民種植作物多元，近期是蔥與芋頭產季，警方持續執行「護農專案」，針對芋農最希望的清晨0點到4點進行田間巡邏勤務；另有多名芋農加入守望相助隊，以行動守護自家農田。

許棋舜提醒，竊盜是公訴罪，若經地主通報，警方一切依法辦理，並呼籲，未經地主同意，不可擅自進入田間撿拾芋頭，避免觸法。

現值芋頭產季，價格正好，大甲、大安區卻傳出有竊嫌下田偷芋頭到市場變賣，市議員施志昌（右二）今與相關單位到芋田會勘，呼籲竊嫌不要以身試法。圖／台中市議員施志昌服務團隊提供
現值芋頭產季，價格正好，大甲、大安區卻傳出有竊嫌下田偷芋頭到市場變賣，市議員施志昌（右二）今與相關單位到芋田會勘，呼籲竊嫌不要以身試法。圖／台中市議員施志昌服務團隊提供
現值芋頭產季，價格正好，大甲、大安區卻傳出有竊嫌下田偷芋頭到市場變賣，市議員施志昌（中）今與相關單位到芋田會勘，呼籲竊嫌不要以身試法。圖／台中市議員施志昌服務團隊提供
現值芋頭產季，價格正好，大甲、大安區卻傳出有竊嫌下田偷芋頭到市場變賣，市議員施志昌（中）今與相關單位到芋田會勘，呼籲竊嫌不要以身試法。圖／台中市議員施志昌服務團隊提供

農民 竊盜

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