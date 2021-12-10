合歡山翠峰火燒山撲滅 通行台14甲線注意落石

台14甲線南投縣仁愛鄉翠峰路段昨天發生山林大火，一度阻斷雙向交通，經相關單位徹夜灌救，今天火勢撲滅，巡檢公路無損可正常通行，但提醒用路人注意火燒山後易有零星落石。

南投縣消防局昨天中午獲報仁愛鄉發生山林火災，派遣中心碑、仁愛、埔里、魚池等消防分隊趕往救援，火勢從台14甲線指標約19.5公里處下方靜翠產業道路往上延燒，公路轄管單位交通部公路總局第二區養護工程處針對受影響路段進行雙向交通管制。

為配合滅火作業，轄區警方封路交管，上、下山方向逾百輛車「受困」無法通過，隨著地面、空中夾擊滅火，火勢昨天傍晚終於有轉小趨勢，公路總局人員決定夜間機動開放車輛通過，讓遊客不至於滯留山區過夜，不過山區仍有餘火，消防、公路、林務單位全力搶救。

根據南投縣消防局救災救護指揮科資料，今天上午9時10分控制火勢、10時33分撲滅，共計派遣消防車6輛、埔里工務段勤務車1輛、埔里工務段水車1輛，及消防員、役男、義消、埔里工務段、林務局共33人搶救，申請空勤直升機投水14公噸、7架次，燃燒面積約7公頃。

第二區養護工程處公告訊息表示，經消防局、警察局、林務局、埔里工務段徹夜滅火與交通管制，火勢已撲滅，無人受傷，今天經工務段人員朝巡，道路設施無損，全線正常通行。

二工處提醒用路人，台14甲線指標18到22公里處翠峰路段，因火燒山事件較易發生零星落石，行駛該路段勿逗留並小心迅速通過，近期非必要，避免往台14甲線合歡山公路行駛，造成不便請見諒。