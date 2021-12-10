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帶學生參訪車廠 高市警耳提面命：有問題的不是超跑是人
高雄市警局少年警察隊昨天帶領50名中正高工汽車修護科師生，參訪汎德公司高雄分公司，2小時的參訪時間，讓師生聽得津津有味。過程中少年隊長王春生不斷耳提面命「有問題的不是超跑，是開超跑的人」，讓正確法治觀念向下紮根。
少年隊表示，昨天下午2點到4點，王春生帶著50名中正高工汽修科師生，前往汎德永業汽車公司高雄分公司參訪，期盼藉由職涯探索過程，融入法令知識，潛移默化改變青少年容易衝動的性格，同時導引學生適性學習，強化技職能力。
50名師生一上遊覽車，一旁少年隊女警官立即化身遊覽車小姐，這次不叫賣，在車上以實務案例開講探討，傳授學生法令知識。當到達汎德公司，同學搶著與吸睛又帥氣的超跑合照，討論跑車外型、性能，滿足了大男孩的夢想。
「汽車維修區怎麼可以一塵不染」、「有空調耶」、「好安靜喔」，這是學生的大發現。中正高工同學在現場看到不曾見過的儀器、工具，也在車輛待修區聽著經理詳細講解維修技術；好學的學生不斷爭相發問，藉機吸取實務經驗，最後來到簡報室聽取汽車工業未來的展望。
王春生說，超級跑車是許多人的夢寐以求，近來屢傳行車糾紛演變成全武行，發生原因常常是情緒控管不佳、法治觀念薄弱等，也因此導致許多人對超跑產生負面印象。「有問題的不是超跑，是開超跑的人」，提醒學生法治重要性。
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