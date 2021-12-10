嘉南大圳驚見男浮屍！ 警查身分竟是農田水利署員工

49歲農田水利署嘉義縣中洋工作站張姓員工，昨天到嘉南大圳蒜頭支線巡視時，疑似失足落水不慎溺斃，民雄警分局月眉排出所昨下午3時許獲報，趕往現場，發現張已溺水多時，全身腫脹發白，檢方今相驗後，認為無外力入侵，排除他殺可能。

農田水利署烏山頭管理站表示，張姓員工昨接獲上級指示，至鄰近水閘門上鎖，但距離事發地很遠，不解張當時為何到那邊去。

管理站表示，嘉南大圳北幹線從12月初開始因施作工程停水至明年1月15，昨引雨水供給鄰近特定公司使用。

據了解，張姓男子與家人同住嘉義縣太保，擔任農田水利署中洋工作站巡守員已多年，昨天下午3時警消獲報到場，發現張機車停在河道旁，根據車牌比對查出張的身分，現場沒打鬥和外力介入痕跡，也沒有遺書，檢警今相驗，判定死因為溺水。