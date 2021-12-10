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嘉南大圳驚見男浮屍！ 警查身分竟是農田水利署員工
49歲農田水利署嘉義縣中洋工作站張姓員工，昨天到嘉南大圳蒜頭支線巡視時，疑似失足落水不慎溺斃，民雄警分局月眉排出所昨下午3時許獲報，趕往現場，發現張已溺水多時，全身腫脹發白，檢方今相驗後，認為無外力入侵，排除他殺可能。
農田水利署烏山頭管理站表示，張姓員工昨接獲上級指示，至鄰近水閘門上鎖，但距離事發地很遠，不解張當時為何到那邊去。
管理站表示，嘉南大圳北幹線從12月初開始因施作工程停水至明年1月15，昨引雨水供給鄰近特定公司使用。
據了解，張姓男子與家人同住嘉義縣太保，擔任農田水利署中洋工作站巡守員已多年，昨天下午3時警消獲報到場，發現張機車停在河道旁，根據車牌比對查出張的身分，現場沒打鬥和外力介入痕跡，也沒有遺書，檢警今相驗，判定死因為溺水。
據警方轉述，張生前無先天疾病，事發當下也未飲酒，檢警將其撈起後發現身上無外傷。至於為何落水，仍有待警方進一步調查。
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