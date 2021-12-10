影／通緝犯遭攔查竟衝撞警車 中警速將他制伏逮捕歸案

李姓男子日前驅車至台中找朋友，種種駕駛違規行為遭巡邏警員攔查，盤查身分發現，李竟是詐欺通緝犯，隨即聯繫支援；李嫌見事跡敗露，竟轉身上車，衝撞警用機車意圖逃跑，警員迅速控制其鑰匙及方向盤，並用防護型噴霧器制服李嫌，將他逮捕到案。

李嫌(33歲)7日到台中訪友，下午15時許行經北區五權路與太平路口時，搖下車窗抽菸還亂丟菸蒂，且未依規定繫上安全帶，囂張的駕駛違規行為引起巡邏警員目光，上前對他攔查。

台中市第二警分局文正所警員沈延霖在盤查時，發現李嫌已因詐欺案遭新北地方法院通緝；面對警方攔查，李神情緊張，被詢問個資時支支吾吾，甚至想以拿東西為由探頭進駕駛座，遭警員嚇阻，沈員見狀況有異，隨即呼叫警員賴禹橙到場支援。

眼見事跡敗露，李男突然轉身跳上車，腳猛踩油門，衝撞警用機車意圖逃逸，但沈員火速控制住鑰匙及方向盤，不讓車輛失控前進，危害用路人安全，並使用防護型噴霧器，將情緒激動的李嫌制伏，將他逮捕歸案。

李嫌向警方表示，知道自己已遭法院通緝，遭警員攔查太過緊張，才有衝撞行為想逃離現場。警方全案將李嫌依妨害公務罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並解送至新北地院歸案；而危險駕駛、不服稽查取締等行為，也依違反道路交通管理處罰條例一併逕行告發。