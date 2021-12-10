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手機定位座標救命 竹縣內鳥嘴山失聯夫妻找到了　

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

新竹市72歲吳姓男子偕62歲妻子，昨日到新竹縣尖石鄉內鳥嘴山登山，傍晚下山時卻疑似迷路、體力不支，告知家屬要留宿山上後便失聯，家屬擔心夫妻倆失溫趕緊報案求援，但不清楚吳姓夫妻位置，消防局先引導夫妻倆用手機定位座標，今早派出6名警消上山搜救，順利尋獲吳姓夫妻，平安送下山。

吳姓夫妻9日攀登內鳥嘴山欲拍攝山毛櫸，傍晚時下山卻因迷路體力不支，先打電話給女兒告知要在山上找地方避風，等天亮再下山，隨後為了省電將手機關機，家屬連繫不上夫妻倆，擔心他們裝備不足，可能挨不過山上低溫，緊急向警消求援。

消防局第二大隊指出，獲報後，由於不清楚吳姓夫妻的位置，等到夫妻倆終於將手機開機後，再由消防人員引導夫妻利用手機定位座標，得知他們在偏離正常步道約5公尺處，確認夫妻倆安全後，今早派6名警消人員上山搜救。

消防局第二大隊表示，今天上午9時39分，搜救人員回報在距離登山口步行約2小時路程的樹林間找到吳姓夫妻。吳姓夫妻身無明顯外傷、意識清楚，但因身上糧食、飲水耗盡，體力耗弱直喊餓，搜救人員給了夫妻倆飯糰補充體力後，目前由搜救人員陪伴吳姓夫妻慢慢走下山。

吳姓夫妻表示，下山都循著步道旁登山隊綁的布條前進，但走著走著突然發現沒看到登山布條，迷路加上天色漸暗，昨晚才會決定先在山上休息。

吳姓夫妻9日攀登內鳥嘴山，下山卻因迷路體力不支，在山上留宿一晚，家屬擔心夫妻倆失溫報案求援，並在網路PO文詢問山上天氣概況。記者巫靜婷／翻攝
吳姓夫妻9日攀登內鳥嘴山，下山卻因迷路體力不支，在山上留宿一晚，家屬擔心夫妻倆失溫報案求援，並在網路PO文詢問山上天氣概況。記者巫靜婷／翻攝
吳姓夫妻9日攀登內鳥嘴山，下山卻因迷路體力不支，在山上留宿一晚，家屬擔心夫妻倆失溫報案求援，搜救人員今早已找到吳姓夫妻，並將他們平安帶下山。記者巫靜婷／翻攝
吳姓夫妻9日攀登內鳥嘴山，下山卻因迷路體力不支，在山上留宿一晚，家屬擔心夫妻倆失溫報案求援，搜救人員今早已找到吳姓夫妻，並將他們平安帶下山。記者巫靜婷／翻攝

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