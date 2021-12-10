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真假警察？ 彰化139線今年撞死3人 警察人形立牌站崗
儘管調降速限、加強測速取締，彰化縣八卦山139線大彰路9.2K處彎道，今年仍奪走3條人命，彰化警方「有步想到沒步」，除了由真人警察加強執法外，近日設置警察人形立牌站崗，真假警察提高見警率，希望能有效降低車禍發生。
彰化八卦山縣道139線大彰路位在八卦山稜線，沿線風景優美，常吸引重機族及超跑前往飆車競駛， 因此歷來發生多件死亡車禍。為減少車禍發生，139線從東外環到瑩光段約4公里路段，從去年10月起，速限從50公里調降為40公里。
警方並在此一路段共設置兩具固定桿測速器，也取締約1萬5千件交通違規，但此一路段同一彎道卻仍有2大學生及1現役軍人過彎自撞身亡。因此想藉調降速率的做法，除遭質疑可減少車禍發生外，附近民眾更抱怨已成降速的最大受害者，為此接不完的超速罰單。
為再強化防制該路段車禍發生，除將由縣府工務處增設中央防護桿，防制用路人在該彎道速度過快，發生事故。
彰化警方並決定實施「加強版」執法，除原有的星期六、日在該路段加強巡邏、逕行取締超速違規外，還從即日起，每周一到周五不定時派員警在彎道附近兩側定點站崗，實施測照取締勤務，並製作彰化「嗶嗶哥」真人尺寸「員警人形立牌」加入站崗，以真人、人形立牌穿插不定期輪流執法。
縣警察局交通隊長林世明呼籲，此措施刻意在提醒車友該路段速限為40公里且為一般公路並非賽道，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速行駛、壓車行為，才能確保行車安全。
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