影／女子呻吟聲此起彼落 按摩店暗藏「人與人連結」

高雄市新興區七賢二路某理容按摩店暗藏春色，警方喬裝尋芳客探訪多日，查緝時，竟在2樓3個房間，聽見「人與人連結」聲此起彼落。員警直守候到房內男女開門，逮捕3對從事性交易的男女，將負責人、櫃台人員共8人依妨害風化罪嫌及違反社會秩序維護法移送法辦。

高雄市警新興分局日前接獲七賢二路的按摩店有「全套」服務，連日探訪蒐證後，12月8日下午持搜索票上門搜查。員警先喬裝顧客進門入，趁機控制掛名負責人的顏姓男子（23歲）及櫃檯人員林姓男子（37歲），支援警力立即上樓查緝，員警在2樓的3間房間外，清楚聽見「人與人連結」的喘息聲。

員警在門外守候許久，等到男客出房門，立即表明身分，逮捕張姓（31歲）、楊姓（44歲）、郭姓（42歲）3女子，分別與陳姓（66歲）、萬姓（34歲）、楊姓（39歲）3男子性交易。