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影／土城住宅大樓傳火警 破門救出一女 昏迷送醫

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，消防人員破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。至於起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。

新北市消防局今天上午10時22分獲報，土城區永寧街一樓16層大樓發生火警，消防局出動2大隊、1中隊、8分隊，消防人員79名，各式消防車輛26輛前往搶救。

消防人員到場時，發現該棟16層大樓有大火及濃煙從3樓竄出，消防人員破門進入搶救，室內救出連姓女子（67歲）因嗆傷意識昏迷，有呼吸，送往亞東醫院救治中，火勢已在上午10時45分控制並撲滅，室內房間燃燒面積約15平方公尺。

消防人員同時緊急疏散大樓內約50多人到室外避難，至於起火原因有待消防局火調人員進一步調查釐清。

新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，冒出大火及濃煙，消防人員破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，冒出大火及濃煙，消防人員破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，冒出大火及濃煙，消防人員破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，冒出大火及濃煙，消防人員破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，消防人員動用雲梯車破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，消防人員動用雲梯車破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，消防人員動用雲梯車破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區永寧街今天上午發生住宅大樓火警，消防人員動用雲梯車破門從3樓救出一名60多歲女子，意識昏迷送醫急救中。記者王長鼎／翻攝

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