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詐團改傳真假公文詐財 老婦被騙370萬退休金

聯合報 / 記者林保光／即時報導

詐騙集團將詐騙手法升級，原本冒充檢察官出面向受騙人拿錢，近來改要受騙人到超商接收傳真假公文。警方連獲報類似詐騙案，其中1名老婦便因此被騙走370餘萬元退休金，報案時老淚縱橫。

據了解，72歲的林姓老婦在6月間，接獲冒充健保局來電的詐騙電話，對方稱她的健保卡涉及詐領健保補助款，要她到超商接收公文，將存款匯入公文上的指定帳戶，老婦信以為真，2個月內將退休帳戶370多萬元，分4次匯到詐騙集團的人頭帳戶，直到後來因孫子生病急需用錢，家人向她籌借醫療費，她才說出這件事，家人發覺她遭騙，才向南投警方報案。

高雄警方表示，另名張姓老翁（66歲）退休不久，也同接到類似詐騙電話，同去超商接收傳真假公文，被騙走所有退休金90多萬元，向台中警方報案。

最近在高雄又有1名老婦同遭類似手法騙錢，高雄市刑警大隊偵七隊追查，發現165反詐騙資料庫，有林姓老婦及張姓老翁的報案資料，詐騙集團車手在高雄提領詐款，查出在早餐店工作的劉姓女子（22歲）涉嫌領走林姓老婦的錢、待業中的蔡姓男子（30歲）領走張翁的退休金，分別在11月、12月初，在高雄市苓雅區與岡山區，逮捕劉女和蔡，但發覺受騙老婦、老翁的退休金已遭詐騙集團以人頭帳戶洗錢他去。

劉女被捕後，稱她想買新款的iphone 13，才成為詐騙集團車手，幫詐騙集團提領百餘萬元；蔡則稱沒工作才成為車手。警方依詐欺罪嫌將2人移送法辦，檢方諭知2人限制住居。

高雄市警方查獲詐騙集團只傳假公文，騙走退休勞工的退休金。記者林保光／攝影
高雄市警方查獲詐騙集團只傳假公文，騙走退休勞工的退休金。記者林保光／攝影
高雄市警方查獲詐騙集團只傳假公文，騙走退休勞工的退休金。記者林保光／攝影
高雄市警方查獲詐騙集團只傳假公文，騙走退休勞工的退休金。記者林保光／攝影
高雄市警方逮捕涉嫌當詐騙集團車手的劉姓女子（左）。記者林保光／攝影
高雄市警方逮捕涉嫌當詐騙集團車手的劉姓女子（左）。記者林保光／攝影

詐騙集團 退休金 健保卡

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