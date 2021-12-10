影／北市30歲男騎士昨晚下班返家遭撞 至今仍昏迷不醒

台北市大同區昨晚發生嚴重車禍，洪姓機車騎士直行，遭前方從內側車道直接左轉的機車撞上，洪的頭部撞到左側橋墩，安全帽破裂，當場昏迷，目前還在加護病房救治，仍是昏迷狀態。警方對女肇事者做筆錄，她稱左轉不慎，但有打方向燈，警方將依過失傷害罪嫌送辦。

警方調查，30歲洪姓男子昨晚10點下班返家途中，騎車行經民權西路、蘭州街口，他騎在外側車道，21歲張姓女騎士騎在內側車道，在洪男前方，張女突然從內側車道左轉，撞到洪男機車右側車身，洪摔車，頭部撞到橋墩，安全帽破裂，當場昏迷不醒。

消防員趕抵將洪男送醫，到現在仍在加護病房呈現昏迷狀態，他母親在醫院陪伴，非常著急，警方今早也致電關切安慰；洪母將對張女提告過失傷害。

張女辯稱她有打方向燈，坦承左轉不慎，警方將依過失傷害罪嫌送辦。