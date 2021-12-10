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國道3北上191.6K處和美路段火燒車 駕駛及時逃出
國道3號北上191.6公里彰化和美路段外側路肩，今天上午8時6分許，一輛載運園藝除草機件的小貨車突然起火，幸好55歲陳姓駕駛從後視鏡發現車斗冒煙，及時打開車門逃出，起火原因由彰化縣消防局調查，國道第七警察大隊則呼籲駕駛人平時要注意車輛保養及行前檢查，以確保行車安全。
國道第七警察大隊指出，這輛小貨車由快官交流道進入國道，行經該路段，陳姓駕駛由後視鏡察覺後車斗冒煙並有火苗燃燒，立即停車待援，車輛隨即陷入火海，遠在數公里外，即可看到冒起的濃煙。
由於火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉外路肩及外線車道，在火勢撲滅並降溫後，交由彰化縣消防局鑑識調查。
國道七大隊呼籲駕駛人，平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。另在上路前也應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油（燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油）、四燈（頭燈、方向燈、煞車燈、倒車燈）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷液）等，以降低車輛故障機率。
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