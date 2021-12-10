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亮刀柄連搶2超商不算強盜 法官依恐嚇取財罪判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

蔡男因缺錢於8月26日凌晨，前往台中市梧棲區、高雄市內門區的全家便利商店，向店員恫稱「我現在在跑路，我要搶劫」，再將他所有的藍色背包拉鍊打開放在櫃檯上，亮出藏在背包內的西瓜刀，恐嚇林姓店員交出9000元、梁姓店員交出4854元，台中地院法官認為蔡不是持刀威脅，尚未達到「強暴至使不能抗拒」的強盜罪程度，以他犯恐嚇取財2罪，各判刑9月。可上訴。

刑法第328條強盜罪，是以強暴等手法，至使不能抗拒而取財，可處5年以上徒刑；至於刑法第346條的恐嚇取財罪，是用恐嚇手段取財，可處6月至5年徒刑，得併科3萬元以下罰金， 兩罪刑責相差很大。

合議庭審酌，蔡男固以展露西瓜刀柄、恫稱要搶劫，分別恫嚇被害人2人，致被害人2人擔心生命及身體遭受危害，而依指示交付財物，然蔡男始終未攻擊、或以任何方式束縛住或武器抵住被害人，致無法自由行動，足證蔡所為均尚未達到強盜罪所謂足以壓制不能抗拒或難以抗拒程度。

判決書指出，蔡男（30歲）於8月26日凌晨2時56分，駕車至台中市梧棲區台灣大道的全家便利商店，向林姓店員恫稱「我現在跑路，也是沒辦法的，你去收銀台把所有的錢拿出來，我要搶劫」、「要沿路搶」，並將藍色後背包拉鍊打開放在櫃檯上，展示預藏在背包內的西瓜刀。

蔡男一邊向林姓店員恫稱「不要逼我，否則不能保證會發生什麼事」、「動作快點」，一邊伸手放入包包內，作勢隨時取出西瓜刀，致林心生懼，交付9000元給蔡，蔡得逞後駕車逃逸。

同日凌晨5時4分，蔡駕車至高雄市內門區的全家便利商店，先向梁姓店員佯稱要買打火機並拿出100元，梁不疑有他，打開收銀台後，蔡即將藍色後背包拉鍊打開放在櫃檯上，展示預藏在背包內的西瓜刀，向梁恫稱「我要搶劫，有案底在身需要現金跑路，包包內有刀子，將現金交出來」，致梁心生畏懼交付現金4854元。

經檢察官指揮清水警分局員警，於當天晚間8時在台東縣大武鄉拘提蔡男，查扣現金5800元，以及藍色背包。蔡男落網後坦承犯案。

蔡男因缺錢前往全家便利商店，向店員恫稱「我要搶劫」，將藍色背包拉鍊打開放在櫃檯上，亮出藏在背包內的西瓜刀，恐嚇店員交出現金，法官署依恐嚇取財罪將蔡男判刑。圖／本報資料照
蔡男因缺錢前往全家便利商店，向店員恫稱「我要搶劫」，將藍色背包拉鍊打開放在櫃檯上，亮出藏在背包內的西瓜刀，恐嚇店員交出現金，法官署依恐嚇取財罪將蔡男判刑。圖／本報資料照

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