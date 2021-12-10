貿易公司員工捲款2千多萬元潛逃 警方不到一天就逮人

桃園一家貿易公司，8日派遣心腹員工前往台北火車站附近銀行存款，不料員工卻捲款2千多萬元潛逃，轄區中正一警分局獲報立即追人，不到一天就逮人歸案。

警方指出，8日12時許，桃園市一家貿易公司因準備投資黃金市場，由謝姓負責人委託公司黃姓員工，拿著高達4千萬的鉅額現金北上，全額存入北車周邊的一家銀行。

不料辦理存款作業過程，黃男先將1400萬存入銀行後，突然聯繫同公司的田姓男同事接替存款作業，自己則藉故離開。

田男接手後，立即將剩下三個黑色手提包、內裝著2600萬現金帶離銀行逃亡。不久公司謝姓負責人致電銀行時，被告知僅存入1400萬元，謝姓負責人才驚覺公司資產已遭到侵占，趕緊向轄區中正一警分局報案。

警方透過監視器追緝，發現黃、田二人疑似自導自演的共犯。警方找到黃男，他堅稱自己是不知情的受害者，捲款由田嫌一人所為，但警方發現，田嫌離開銀行後，隨即搭計程車進入台北車站，但在車站時僅攜帶一袋現金，另兩袋交由一名身著白色外套的男子帶走。

警方細心比對穿著白色外套男子外觀、身形及特徵與黃嫌相似，懷疑自導自演，警方搜索黃嫌汽車，起出影像中作案的白色外套。黃嫌見事跡敗露，坦承帶走的兩袋2350萬現金藏在北車置物櫃內，警方又在市民大道草叢內，找到黃嫌逃亡途中丟藏的50萬現金，合計2400萬元贓款。

田嫌搭車逃往花蓮，警方會同台北市刑大、基隆市警局、花蓮縣警局及鐵路警察局，持拘票在花蓮一家旅社將田嫌緝捕到案，起獲田嫌逃亡時，攜帶裝有194餘萬現金的黑色手提包，另有6萬餘元已遭田嫌花在搭乘計程車及購買新手機。