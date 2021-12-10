台南市廢止田野引火燃燒管理辦法 消防局已開罰69件

秋冬乾燥季節常見民眾焚燒雜草，造成嚴重的空氣汙染，更有公共安全之虞，引發民怨，台南市府消防局自12月1日起公告廢止田野引火燃燒管理辦法，即日起禁止田野引火燃燒行為。據統計，1年來違法田野引火燃燒計有69件，並依消防法規定開罰1000元，消防局強調，公告廢止田野引火燃燒管理辦法後，將視狀況調高罰鍰金額，依法可處3000元以下罰鍰。

據調查，六都當中，目前除了高雄市之外，不但沒有田野引火燃燒管理辦法，或已公告廢止。台南市即日起禁止田野引火燃燒行為，依消防法可處3000元以下罰鍰外，環保局則可依空氣汙染防制法等法規處5000元以上至10萬元罰鍰。

近1年來，台南市露天燃燒稻草、農業剩餘資材或亂丟煙蒂等，所引發的雜草火警激增，不但危及公共安全，引發空氣汙染，致空氣品質惡化，引發民怨，消防局統計，1年來已開立相關舉發單共計69件，其中又以民眾露天燃燒稻草、農業剩餘資材居多，均依法裁罰1000元。

消防局指出，露天燃燒稻草及農業剩餘資材，除會產生二氧化碳等溫室氣體的釋放，焚燒產生的粒狀汙染物有影響空氣品質，導致視線不良、危害行車安全等公共安全問題，容易造成呼吸系統疾病並導致民怨。

消防局表示，為因應時代與民意潮流，所以廢止本市田野引火燃燒管理辦法，並公告禁止田野引火燃燒，回歸各目的事業主管機關依法裁處，民眾整理農地，相關雜草、垃圾清理資訊可參考環保署農業廢棄物宣導網站處理，另塑膠類農業廢棄物可收集送往焚化爐燃燒或聯絡廠商回收再利用。