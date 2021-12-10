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男嗆被騙也要匯款68萬 警怒勸「不要助長詐騙歪風」

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊64歲陳姓男子，日前到銀行欲匯款68萬加碼「投資」，行員直覺有異勸阻匯款，不料陳男認為被耽誤投資氣罵行員。事後轄區警到場搬出案例勸阻匯款，但陳態度堅持「自己沒有被騙」，甚至嗆警「被騙也是我的事」!惹警惱火回他「你不要助長詐騙集團歪風！」最後試請他把獲利提出不成，陳男才確信受騙。

據了解，64歲陳姓男子，幾個月前在通訊軟體line，接收到一陌生女子傳來交友訊息。陳男見女子大頭貼長相亮麗，便允加好友。幾次閒聊兩人相談甚歡，女子開始誆以「投資」拋出虛假訊資，誘得魚兒上鉤，順利邀得陳男加入「智慧分析投資網」匯款投資。

上個月，陳男喜獲甜頭1千200元美金，女子趁勝追擊灌以「持續加碼投資便能翻倍獲利」迷湯搔動陳男，前去新北市新莊區某銀行準備匯款68萬「投資」。經行員確認欲匯款帳戶應為警示帳戶，無奈百般勸阻卻反遭陳以「耽誤投資」飆罵，趕緊通報轄區警前來處理。

陳男見轄區員警吳國書、林育陞趕抵怒說「我要報警，銀行不給匯錢！」警耐著性子了解問陳「你要匯給誰？」「做甚麼用？」只見陳氣回「我不知道？是認識我跟我接洽的人？」警續問「你不知道還要匯，那是誰？叫他跟我聯絡一下。」只見陳有所不耐嗆警「為什麼要跟你聯絡？」「我有獲利1千200元美金」、「被騙也是我的事嘛」等話。

惹得員警也發怒「他們就是要讓你嘗到甜頭，之後再叫你砸大錢」、「你不要助長詐騙集團歪風」，後續2警給予案例教育，並叫陳男試著把匯利1千200元美金提出不成，陳才確信受騙取消匯款。

對此，新莊警分局呼籲，投資理財仍需謹慎，網路交友更是陷阱重重。詐騙集團經常利用「想快速賺錢」、「想交朋友」的人性弱點誘騙被害人上鉤。倘民眾發現有異，可立即撥打165防詐騙專線，或撥打110請警方協助，避免掉入詐騙集團的陷阱。

陳男認為給與行員耽誤投資暴氣以對。記者曾伯愷／翻攝
陳男認為給與行員耽誤投資暴氣以對。記者曾伯愷／翻攝
警方窮日之力終於勸阻陳男匯款。記者曾伯愷／翻攝
警方窮日之力終於勸阻陳男匯款。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 理財

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