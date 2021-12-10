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影／在家喝高粱酒還開車出門 酒駕男撞基隆東岸高架橋
王姓男子昨天傍晚開車自撞東岸高架橋入口處橋墩水泥護欄，發出巨大撞擊聲響，目擊民眾說，「就直接撞上去」，警方查出王男涉嫌酒駕，全身酒味，送醫治療後測得酒測值0.5毫克，警方調出監視器，發現當時車很多，王男直接撞上去，訊後今依公共危險罪嫌移送法辦。
基隆市交通隊交安組組長楊弘亮說，事故發生在昨天下午5點多，王男（50多歲）經酒測為0.5毫克，涉嫌酒駕，訊後依公共危險送辦，呼籲民眾酒後不要駕車，可找替代駕駛。
警方調查，王男直接撞上高架橋入口的水泥護欄，疑似酒駕精神不濟，救護車到場將他送醫，有鎖骨骨折及多處擦挫傷，身上還有酒味。因撞擊力道很大，車頭引擎蓋整個凹陷，地面上流出的油汙，當時時值下班尖峰時段，一度造成大塞車，路口車流受阻，警方到場加強車流疏導。
王男向警方供稱，昨天下午在家有喝高粱酒，喝了之後因臨時有事外出，撞上水泥護欄。警方調出監視器畫面，顯示當時車很多，王男直接撞上東岸高橋墩右側護欄，力道很大，車頭整個凹陷進去。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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