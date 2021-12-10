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國道一號南下化學槽車與大貨車追撞釀兩傷 全線封閉
國道1號南下273.7公里處今天上午8時許發生大貨車與化學槽車追撞翻覆意外，大貨車橫躺路中，佔據3主線車道，目前事故仍未排除，國道公路警察呼籲用路人應先暫時改道行駛。
國道公路警察局表示，今天上午8時6分獲報，指中山高南向273.7公里處、嘉義交流道附近發生大貨車與化學槽車翻覆事故。
據了解，37歲蕭姓駕駛大貨車疑似精神不濟，追撞前方張姓男子駕駛、滿載硫酸的化學槽車，2輛車事故後側翻橫躺路中，佔用內中外3線車道，槽車硫酸未洩漏；雙方酒測值均為0。
嘉義縣消防局指表示，這起意外造成兩位傷者，蕭姓駕駛左手腳輕微擦挫傷，送往台南市柳營奇美醫院，張則拒絕送醫。
意外發生正值通勤顛峰時段，國道公路警察及相關單位目前仍在事故現場處理意外，目前主線3車道封閉，國道警察也呼籲用路人應提前改道，以免塞車。
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