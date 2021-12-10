快訊

尼加拉瓜政府代表團 已在天津與大陸舉行會談

蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

上月剛出獄！67歲男再闖民宅行竊被逮回籠

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

上個月剛出獄的67歲郭姓男子涉嫌重操故技，月初時以沿途「拉門」方式侵入苗栗縣三義鄉一戶民宅行竊，警方接獲報案，查出混跡台中地區的郭男涉有重嫌，但他居無定所，且未使用手機，查緝不易，但警方不放棄，追查月餘後，前天在台中市將他查獲，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

三義鄉雙湖地區12月初發生一起住宅竊案，歹徒深夜侵入未鎖大門的住家，竊走現金等財物後騎機車逃逸，苗栗警分局受理案件後，與縣警局 刑警大隊組專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

警方調查後發現，歹徒利用深夜時段，將機車熄火後，徒步牽車進入住宅區，沿途用手拉動住戶大門，如發現大門未上鎖就侵入戶內行竊。警方調閱、分析監錄系統後，鎖定台中市年郭姓男子涉有重嫌，對方11月初剛出獄，但未使用行動電話，且不住在戶籍地，行蹤極難掌握，令警方查緝無門。

苗栗警方多次派員到台中市東勢、太平地區查訪埋守，並請台中市警力協助調閱路口影像，12月8日傍晚終於將外出準備吃晚餐的郭男拘捕到案。

苗栗警分局呼籲，民眾在生活環境防竊，外出、入睡前請鎖緊門窗、裝設監視器、防竊鈴、警報系統等，如果預算允許，也可安裝家庭防盜數位監控系統，透過網路方式監控家中安全、警報通知、偵測錄影，達到防竊保全的效果。鄉親若發現可疑人車或犯罪行為，請立即撥打110電話，警民共同打擊犯罪。

上個月剛出獄的67歲郭姓男子涉嫌重操故技，月初時侵入苗栗縣三義鄉一戶民宅行竊，被警方查獲法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
上個月剛出獄的67歲郭姓男子涉嫌重操故技，月初時侵入苗栗縣三義鄉一戶民宅行竊，被警方查獲法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
上個月剛出獄的67歲郭姓男子涉嫌重操故技，月初時侵入苗栗縣三義鄉一戶民宅行竊，被警方查獲法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
上個月剛出獄的67歲郭姓男子涉嫌重操故技，月初時侵入苗栗縣三義鄉一戶民宅行竊，被警方查獲法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

台中市 監視器 竊盜

延伸閱讀

闖民宅行竊還毆看門狗 苗栗慣犯衝稻田摔車遭逮

監視器車牌抓夾娃娃機大盜 他戴安全帽沒拍到臉判無罪

影／男子到廟內「釣魚」偷香油錢先拜拜 神明不保佑仍被逮

光天化日偷冷氣機 2賊行竊不成隔天仍遭逮

相關新聞

合歡山翠峰路段邊坡火燒山獲控制 不排除人為因素

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處，今天上午11點46分獲報發生邊坡火警，火勢迅速蔓延，消防人員派出大批...

涉虐死女友20萬交保 76行者總召陳修將：司法會有公道

「76行者美容修復團隊」總召陳修將今年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下將胡女打死，彰化地檢署今天依殺...

屏東北大武山7天4事故幸平安 莊主：登山非逛山

屏東縣泰武鄉的北大武山海拔3092公尺，是台灣五嶽之一，排灣族視為聖山，12月初，7天接獲4件山域事故報案，好在最後人都...

合歡山翠峰路段 坡地大火

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路20.6公里翠峰路段，昨上午11點多發生邊坡森林火警；火勢較大時，現場火光、濃煙密布，埔...

花蓮疑爆毒狗 14犬死亡

花蓮新城鄉康樂村近日疑似爆發近年最大規模毒狗事件，除了在地居民飼養的4隻家犬抽搐死亡，另有10隻流浪犬也出現相同症狀斷氣...

內湖公寓火警！電表起火民眾自滅 台電派車趕抵修理

台北市內湖區環山路二段一棟公寓今晚火警，消防員到場發現公寓內電表起火，住戶已自行滅火，台電公司也派員趕抵修復電表，警方獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。