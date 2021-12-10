上月剛出獄！67歲男再闖民宅行竊被逮回籠

上個月剛出獄的67歲郭姓男子涉嫌重操故技，月初時以沿途「拉門」方式侵入苗栗縣三義鄉一戶民宅行竊，警方接獲報案，查出混跡台中地區的郭男涉有重嫌，但他居無定所，且未使用手機，查緝不易，但警方不放棄，追查月餘後，前天在台中市將他查獲，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

三義鄉雙湖地區12月初發生一起住宅竊案，歹徒深夜侵入未鎖大門的住家，竊走現金等財物後騎機車逃逸，苗栗警分局受理案件後，與縣警局 刑警大隊組專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

警方調查後發現，歹徒利用深夜時段，將機車熄火後，徒步牽車進入住宅區，沿途用手拉動住戶大門，如發現大門未上鎖就侵入戶內行竊。警方調閱、分析監錄系統後，鎖定台中市年郭姓男子涉有重嫌，對方11月初剛出獄，但未使用行動電話，且不住在戶籍地，行蹤極難掌握，令警方查緝無門。

苗栗警方多次派員到台中市東勢、太平地區查訪埋守，並請台中市警力協助調閱路口影像，12月8日傍晚終於將外出準備吃晚餐的郭男拘捕到案。