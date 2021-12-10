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屏東北大武山7天4事故幸平安 莊主：登山非逛山
屏東縣泰武鄉的北大武山海拔3092公尺，是台灣五嶽之一，排灣族視為聖山，12月初，7天接獲4件山域事故報案，好在最後人都平安，北大武山，檜谷山莊山屋管理員吳德發說，現今許多來北大武山登山倒不如說是逛山，跟登山型態日漸改變相關，搭伙請協作、不會點火、不會搭帳，沒有負重過，相對登山知識低落，但登山新手上山，找領隊，但卻出現所託非人情況，領隊要掌握全隊隊員體能，了解身體素質， 做最好的行程安排與規畫。
吳德發觀察，已經在用晚餐時段，但領隊卻不知道他們有人還沒回來。還有山莊到大武祠走了8小時還繼續往前帶，有失專業；甚至催促隊員走快一點，但他能快他也不需要你了， 沒有做好篩選以及撤退機制。 更離譜的事，有領隊要將傷者單獨留在山莊，把其他隊員帶下山，出事就報案，丟給救難人員，也不思索如何降低事故的發生。
吳德發說，領隊要知道全隊隊員體能狀況， 了解身體素質， 做最好的行程安排與規畫，人數8人以上需增加1名幹部做緊急應變處理，行進間噓寒問暖，身體有沒有狀況？有沒有來MC？速度會不會太快？行程解說以求團員心安，怎麼可能連人員掌控這最基本的要件都無法達標。獨攀「自己就是領隊」要負起做領隊的責任，好的領隊能讓全隊隊員安全性推到最高，危險降到最低， 出事，非你我所願， 但務必敬小慎微， 防範未然。
12月2日開始，7天接到4件報案，人都平安，2日是山友失聯請求協尋，後來人員聯繫上；3日則是王姓山友在2.5K嘔吐，請求協助。5日有女山友在0.6公里處墜落10公尺，山友拉到步道上，還能行走，護送下山，交給消防人員。8日則是一團27人，起初接獲報案，在7.5公里到8公里有山友墜落，準備出動救援，後來接到電話，人員自己爬上來。
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