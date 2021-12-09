快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

基隆酒駕男自撞高架橋護欄 下班時段路口未淨空大塞車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市王姓男子今天傍晚駕車自撞中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，將待他治療告一段落帶回偵詢，依公共危險罪嫌偵辦。車禍發生後不久，下班車流湧現，因為信一路、中正路路口未淨空，交通亂成一團。

年近五十的王姓男子今天下午五點左右，駕駛轎車沿中正路往港區方向行駛。在通過信一路口時，撞上中正高架橋與平面道路間的護欄，造成車頭凹陷，引擎室油料外流。

消防人員到場將王男送醫，警方也派員前往指揮交通，並聯繫環保局清潔隊員協助清除路面油汙，確保行車安全。

信一路、中正路下班時段車流量大，事故車輛到六點多才從現場移除，影響車流。不少駕駛人等得不耐煩，未遵守路口淨空規定，一度全擠在路口，造成綠燈也動彈不得的狀況，員警和義交到場指揮交通，少慢慢恢復行車秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子今天傍晚駕車自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
王姓男子今天傍晚駕車自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
王姓男子今天傍晚駕車自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
王姓男子今天傍晚駕車自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，依公共危險罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／攝影
王男今天傍晚涉嫌酒駕自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，造成下班時段交通大亂。記者邱瑞杰／攝影
王男今天傍晚涉嫌酒駕自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，造成下班時段交通大亂。記者邱瑞杰／攝影
王男今天傍晚涉嫌酒駕自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，造成下班時段交通大亂。記者邱瑞杰／攝影
王男今天傍晚涉嫌酒駕自撞基隆市中正高架橋入口處的水泥護欄，造成下班時段交通大亂。記者邱瑞杰／攝影

高架橋 基隆

延伸閱讀

伊甸基隆僅1輛車接送 奉天宮會員籌募交通車助慢飛天使

冬遊雨港聞書香 廢棄國小變身坐擁港景第一排看海書店

33歲男走不出情傷爬橋護欄欲輕生 警消勸阻：人生非只有愛情

影／基隆T字路口2輛機車碰撞 女騎士頭部重創送醫急救

相關新聞

合歡山翠峰路段邊坡火燒山獲控制 不排除人為因素

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處，今天上午11點46分獲報發生邊坡火警，火勢迅速蔓延，消防人員派出大批...

涉虐死女友20萬交保 76行者總召陳修將：司法會有公道

「76行者美容修復團隊」總召陳修將今年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下將胡女打死，彰化地檢署今天依殺...

內湖公寓火警！電表起火民眾自滅 台電派車趕抵修理

台北市內湖區環山路二段一棟公寓今晚火警，消防員到場發現公寓內電表起火，住戶已自行滅火，台電公司也派員趕抵修復電表，警方獲...

基隆酒駕男自撞高架橋護欄 下班時段路口未淨空大塞車

基隆市王姓男子今天傍晚駕車自撞中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，將待他治療告一段落帶回偵詢，依公共危險...

影／疑行車糾紛爆衝突 汽車駕駛持刀攔機車騎士

新北市一名18歲沈姓機車騎士，今天上午7時許，騎經五股區疏洪北路，孰料與27歲鄭姓駕駛有行車糾紛，鄭男竟當街攔阻機車前去...

台南永康平交道事故 研判死者徒步走入平交道

台鐵西部幹線台南永康四維街平交道，下午2時45分左右有名男子走上平交道站在鐵軌上，遭北上554次莒光號列車撞及身亡，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。