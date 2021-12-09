基隆酒駕男自撞高架橋護欄 下班時段路口未淨空大塞車
基隆市王姓男子今天傍晚駕車自撞中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，將待他治療告一段落帶回偵詢，依公共危險罪嫌偵辦。車禍發生後不久，下班車流湧現，因為信一路、中正路路口未淨空，交通亂成一團。
年近五十的王姓男子今天下午五點左右，駕駛轎車沿中正路往港區方向行駛。在通過信一路口時，撞上中正高架橋與平面道路間的護欄，造成車頭凹陷，引擎室油料外流。
消防人員到場將王男送醫，警方也派員前往指揮交通，並聯繫環保局清潔隊員協助清除路面油汙，確保行車安全。
信一路、中正路下班時段車流量大，事故車輛到六點多才從現場移除，影響車流。不少駕駛人等得不耐煩，未遵守路口淨空規定，一度全擠在路口，造成綠燈也動彈不得的狀況，員警和義交到場指揮交通，少慢慢恢復行車秩序。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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