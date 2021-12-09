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影／疑行車糾紛爆衝突 汽車駕駛持刀攔機車騎士

聯合報 / 聯合報／記者曾伯愷林昭彰

新北市一名18歲沈姓機車騎士，今天上午7時許，騎經五股區疏洪北路，孰料與27歲鄭姓駕駛有行車糾紛，鄭男竟當街攔阻機車前去，還持刀下車恐嚇沈姓騎士，整個過程被後方一輛汽車行車紀錄器拍下，上傳臉書《我是五股人》。對此轄區警表示，騎士已到派出所提告強制罪，目前警方正以車追人，循線通知該名汽車駕駛到案說明。

據了解，18歲沈姓普通重機騎士，今天上午7時許，騎乘一部普通重機，騎經五股區疏洪北路，機車才剛騎過台64線道高架下方，卻疑因不滿另輛由27歲鄭姓男子所駕駛的白色汽車，突來變換車道又未打方向燈，氣的沈姓騎士對著鄭姓駕駛連罵數聲。

鄭男被沈男一罵，火氣也跟著上來，無視上班時間尖峰車流較大，直接衝前用車身將機車攔下，隨即手持一把水果刀衝前理論，不但對沈男穢語飆罵，還用腳連踹機車數下。整個過程都被後方一輛汽車行車紀錄器拍下，隨後上傳臉書《我是五股人》。

對此，轄區蘆洲警表示，警方今於網路巡邏發現，根據網友上傳畫面以車追人，聯繫上沈姓騎士到派出所說明，偵詢時，沈男指稱因汽車駕駛鄭男，變換車道又不打方向燈違規在先，他隨口爆罵幾句，卻遭到鄭男攔車持刀恐嚇，目前沈男已對鄭男提起強制罪告訴，警方將通知鄭男到案說明，以釐清事發確切原因。

汽車駕駛車身攔截機車，並持刀恐嚇騎士，過程後方車輛全都錄。圖／警方提供
汽車駕駛車身攔截機車，並持刀恐嚇騎士，過程後方車輛全都錄。圖／警方提供
汽車駕駛離開畫面。記者曾伯愷／翻攝
汽車駕駛離開畫面。記者曾伯愷／翻攝

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