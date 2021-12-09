快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山翠峰路段邊坡火燒山獲控制 不排除人為因素

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處，今天上午11點46分獲報發生邊坡火警，火勢迅速蔓延，消防人員派出大批人車到場，由於現場並無水源，南投消防局申請出動空勤直升機，進行空中灌救，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清，但不排除有人為的可能，目前雙向交通管制通行。

據了解，起火處是合歡山公路翠峰路段20.6公里處下邊坡，屬於台大山地實驗農場的經管土地，現場除雜木林外，也有部份有經濟價值的樹木，火勢一度延燒到台14甲線19.5公里翠峰路段，消防單位接獲民眾最先報案的起火地點，是在靜翠產業道路下方5、600公尺處，火勢很快就蔓延到台14甲線，起火原因目前警消不排除人為因素。

由於火勢一發不可收拾，南投縣消防局抵達現場發現不只沒有水源，消防車無法抵達起火點，且大火有上下蔓延的趨勢，為免火場繼續擴大，下午已申請空勤直升機協助進行空中灑水滅火，透過陸空同時進行滅火，讓火勢能早一點控制並熄滅。

南投消防局表示，傍晚火勢已獲控制，目前持續進行餘火處理，另埔里工務段經巡查道路設施無損，認為可正常通行，基於夜間山區行車安全及配合救災考量，傍晚17時起宣布台14甲線合歡山公路翠峰及昆陽路段，由南投仁愛分局與埔里工務段保全人員採機動管制方式放行。

南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供
南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供
南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供
南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供
南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供
南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供
南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供
南投縣台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處邊坡大火，警消不排除有人為的因素。圖／讀者提供

南投 合歡山 直升機

延伸閱讀

燒山了！合歡山鳶峰路段邊坡起火 現場將實施交管

南投九二一同濟會捐血20年 募集5萬袋熱血助人

影／合歡山路面結冰釀打滑追撞 百萬重機也「犁田」

邱偲琹「沒穿褲子」裸足登山 四肢凍「快失去知覺」

相關新聞

合歡山翠峰路段邊坡火燒山獲控制 不排除人為因素

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處，今天上午11點46分獲報發生邊坡火警，火勢迅速蔓延，消防人員派出大批...

涉虐死女友20萬交保 76行者總召陳修將：司法會有公道

「76行者美容修復團隊」總召陳修將今年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，一氣下將胡女打死，彰化地檢署今天依殺...

內湖公寓火警！電表起火民眾自滅 台電派車趕抵修理

台北市內湖區環山路二段一棟公寓今晚火警，消防員到場發現公寓內電表起火，住戶已自行滅火，台電公司也派員趕抵修復電表，警方獲...

基隆酒駕男自撞高架橋護欄 下班時段路口未淨空大塞車

基隆市王姓男子今天傍晚駕車自撞中正高架橋入口處的水泥護欄，警方查出他涉嫌酒後駕車，將待他治療告一段落帶回偵詢，依公共危險...

影／疑行車糾紛爆衝突 汽車駕駛持刀攔機車騎士

新北市一名18歲沈姓機車騎士，今天上午7時許，騎經五股區疏洪北路，孰料與27歲鄭姓駕駛有行車糾紛，鄭男竟當街攔阻機車前去...

台南永康平交道事故 研判死者徒步走入平交道

台鐵西部幹線台南永康四維街平交道，下午2時45分左右有名男子走上平交道站在鐵軌上，遭北上554次莒光號列車撞及身亡，影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。