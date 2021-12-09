合歡山翠峰路段邊坡火燒山獲控制 不排除人為因素

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山翠峰路段20.6公里處，今天上午11點46分獲報發生邊坡火警，火勢迅速蔓延，消防人員派出大批人車到場，由於現場並無水源，南投消防局申請出動空勤直升機，進行空中灌救，至於詳細起火原因，仍有待火調人員進一步調查釐清，但不排除有人為的可能，目前雙向交通管制通行。

據了解，起火處是合歡山公路翠峰路段20.6公里處下邊坡，屬於台大山地實驗農場的經管土地，現場除雜木林外，也有部份有經濟價值的樹木，火勢一度延燒到台14甲線19.5公里翠峰路段，消防單位接獲民眾最先報案的起火地點，是在靜翠產業道路下方5、600公尺處，火勢很快就蔓延到台14甲線，起火原因目前警消不排除人為因素。

由於火勢一發不可收拾，南投縣消防局抵達現場發現不只沒有水源，消防車無法抵達起火點，且大火有上下蔓延的趨勢，為免火場繼續擴大，下午已申請空勤直升機協助進行空中灑水滅火，透過陸空同時進行滅火，讓火勢能早一點控制並熄滅。