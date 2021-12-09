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台南永康平交道事故 研判死者徒步走入平交道

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台鐵西部幹線台南永康四維街平交道，下午2時45分左右有名男子走上平交道站在鐵軌上，遭北上554次莒光號列車撞及身亡，影響列車1個多小時。鐵路警察局高雄分局台南分駐所據報後趕往現場處理，查出死者身分為年約30歲的李姓男子，家住安南區，現場附近並無交通工具，研判他徒步走入平交道，至於案發經過，鐵警將調查平交道及火車行車紀錄器等進一步釐清。

台南市永康區四維街平交道平日無人看守，該列車司機員表示，看到男子時，他人突然走上軌、背向列車，已來不及煞車。

經台南分駐所調查，死者為30歲李姓男子，家住在安南區，現場附近並無他所使用交通工具，研判他徒步走入平交道。然而，家住安南區的他，為何出現在永康區，台南分駐所指出，家屬尚未到場，並不清楚當事人當日行蹤。

鐵警將調查平交道及火車行車紀錄器等進一步釐清案發經過，並將對司機員及死者家屬製作筆錄，預定明天報請檢方相驗，釐清死因。

案發後，台鐵派接駁車因應處理；下午4時12分普悠瑪號行駛通過四維街平交道、南北雙向恢復通車。

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台鐵西部幹線台南永康四維街平交道，下午2時45分左右有名男子走上平交道站在鐵軌上，遭北上554次莒光號列車撞及身亡，影響列車1個多小時。記者邵心杰／翻攝
台鐵西部幹線台南永康四維街平交道，下午2時45分左右有名男子走上平交道站在鐵軌上，遭北上554次莒光號列車撞及身亡，影響列車1個多小時。記者邵心杰／翻攝
鐵警將調查平交道及火車行車紀錄器等進一步釐清案發經過，並將對司機員及死者家屬製作筆錄，預定明天報驗。記者邵心杰／翻攝
鐵警將調查平交道及火車行車紀錄器等進一步釐清案發經過，並將對司機員及死者家屬製作筆錄，預定明天報驗。記者邵心杰／翻攝

台南 台鐵

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影／男子台南永康平交道遭撞身亡 列車停駛一個半小時

台鐵台南永康-大橋站間下午死亡事故 6班次延20分鐘

男疑走上平交道鐵軌、背對列車 莒光號煞車不及撞上

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