嘉市警規畫「5力全開」 加強超商安全維護

有鑑於他縣市發生多起超商店員因規勸顧客佩戴口罩，致發生衝突之事件，造成無辜店員遭受攻擊等危害。嘉義市警局今日邀集便利超商、保全、義警、守望相助、民防等於禮堂召開「超商安全維護會議」，進行雙向對話，並規畫「5力全開」建構城市安全網，且於該局體技館辦理超商店員防暴技巧實地教學。

嘉義市警局規畫「5力全開」，結合本身既有量能及社區里鄰資源，整合第1力「守望進化」，針對轄區超商守望時間一律延長為7分鐘、提高員警巡簽密度；第2力「熱線通報」，透過派出所與超商建立的通訊軟體Line「阻詐聯防群組」，加強警民熱線通報機制；第3力「視訊報案」，推廣110視訊報案系統，讓員警能在民眾事發第一時間，精確掌握報案人資訊及快速了解現場狀況；第4力「警民協力」，結合義警、社區守望相助隊、保全業者進行超商複式巡守，彌補員警巡邏空隙；第5力「防暴增能」，教導超商員工防暴觀念及技巧。透過以上5力之全開，共同建構嘉義市縝密的城市安全網。