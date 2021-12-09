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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

高雄前鎮透天樓房火警 孫子救爺爺2人同遭火吻

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮區崑明街今天下午發生火警，1棟4樓透天樓房2樓後方加蓋的鐵皮屋起火，消防局據報派人車趕赴搶救，自屋內救出行動不便的鄭姓老翁及他孫子，將遭火吻的爺孫倆分別送醫，暫無生命危險，起火原因由消防局調查中。

據了解，消防隊自火場救出的鄭姓老翁（82歲），孫子19歲，2人已分別送往大同醫院及阮綜合醫院急救，老翁上半身雙手20%二度燙傷，孫子腹部5%三度燒燙傷，2人意識清楚，

今天下午4點30分左右，鄭家4樓透天樓房，從2樓後方的加蓋鐵皮屋冒出火舌，濃煙竄升，鄰居發現馬上向119求救，消防局動員前金、新興、瑞隆、成功、前鎮分隊及特搜中隊趕往搶滅火勢，近半小時撲滅火苗，從火場內救出鄭姓爺孫，鄭姓老翁因行動不便，身體遭火灼傷，孫子要搶救他也遭火吻。爺孫倆經消防隊救出時意識清楚，確實起火原因仍待調查。

高雄市前鎮區昆明街透天樓房後房起火，消防隊正滅火中。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區昆明街透天樓房後房起火，消防隊正滅火中。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區昆明街透天樓房後房起火，消防隊正滅火中。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區昆明街透天樓房後房起火，消防隊正滅火中。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區昆明街火警，民眾拍下火勢猛烈畫面。圖／讀者提供
高雄市前鎮區昆明街火警，民眾拍下火勢猛烈畫面。圖／讀者提供

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