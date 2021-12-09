高雄前鎮透天樓房火警 孫子救爺爺2人同遭火吻

高雄市前鎮區崑明街今天下午發生火警，1棟4樓透天樓房2樓後方加蓋的鐵皮屋起火，消防局據報派人車趕赴搶救，自屋內救出行動不便的鄭姓老翁及他孫子，將遭火吻的爺孫倆分別送醫，暫無生命危險，起火原因由消防局調查中。

據了解，消防隊自火場救出的鄭姓老翁（82歲），孫子19歲，2人已分別送往大同醫院及阮綜合醫院急救，老翁上半身雙手20%二度燙傷，孫子腹部5%三度燒燙傷，2人意識清楚，

今天下午4點30分左右，鄭家4樓透天樓房，從2樓後方的加蓋鐵皮屋冒出火舌，濃煙竄升，鄰居發現馬上向119求救，消防局動員前金、新興、瑞隆、成功、前鎮分隊及特搜中隊趕往搶滅火勢，近半小時撲滅火苗，從火場內救出鄭姓爺孫，鄭姓老翁因行動不便，身體遭火灼傷，孫子要搶救他也遭火吻。爺孫倆經消防隊救出時意識清楚，確實起火原因仍待調查。