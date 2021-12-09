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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

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投訴回覆不滿意竟嗆要開槍 台中男子惹上恐嚇官司

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區林姓里民因住家旁巷子常被亂丟垃圾，多次向環保局檢舉皆無法查到亂丟垃圾之人，6日打電話向民進黨市黨部副執行長陳信秀投訴時，因對陳的答覆不滿意，即憤而在電話中向副執行長嗆出「我晚上就去你們那裡開槍」的恐嚇言詞，警方據報主動偵辦，今依恐嚇罪嫌將林函送偵辦。

據指出，林姓市民（45歲）6日下午1時許到烏日區中華路陳世凱市議員與九德里長陳美香聯合辦公處向里長陳情，建議在住家巷子口裝設監視器，以制止民眾亂丟垃圾。

因為對里長答覆不滿意，林離去後又再打電話向陳信秀投訴，要求黨部幫忙處理本案。陳信秀瞭解情形後回電給林，說明處理情形，但林仍不滿意，並在電話中嗆說「我晚上就去你們那裡開槍」。

陳信秀後來向陳世凱服務處提到有此一事，請服務處注意，服務處因而向警方報案。因為恐嚇是公訴罪，警方因而主動偵辦，並找到雙方了解。林坦承有一事，還出示電話錄音，表示自己只是一氣情緒激動，才憤而說出不當的話，並非有意恐嚇。

陳信秀對於遭此無妄之災，在臉書上說「政治工作者真的蠻可憐的」顯得心情頗受影響。

民進黨台中市黨部副執行長陳信秀對於遭此無妄之災，在臉書上說「政治工作者真的蠻可憐的」顯得心情頗受影響。圖／取自陳信秀臉書
民進黨台中市黨部副執行長陳信秀對於遭此無妄之災，在臉書上說「政治工作者真的蠻可憐的」顯得心情頗受影響。圖／取自陳信秀臉書

恐嚇 監視器

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