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警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

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76行者總召陳修將涉虐死女友遭訴 法官裁定20萬交保

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將今年十月因懷疑廿二歲胡姓女友與陳姓友人有親密關係，又懷疑胡女與陳男連絡，背叛他，一氣下抓胡女頭撞地，又未即時送醫致胡女不治身亡，彰化地檢署今天依殺人罪將他起訴，陳修將移審彰化地方法院後，下午法院裁定20萬元交保，限制住居，檢方獲知後表示將會提出抗告。

陳修將曾在澎湖空難、高雄氣爆、太魯閣號出軌等意外事件，號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，尤其他年輕時曾有混黑道、經營賭場、應召站的荒唐過去，後來給人浪子回頭、充滿善心、愛家的形象，爆出殺害女友命案後，震驚各界。

檢方調查，陳修將（四十歲）懷疑胡姓女友與陳姓友人有親密關係，認為陳姓友人想害他，十月五日在胡女住處徒手毆打胡女，並以套話的方式、及手機一邊恫嚇胡女一邊錄下兩人對話，企圖當成胡女和陳男有染的證據，陳修將對胡女說「你跟人不理我，拎北會難過到死」、「我躲在家裡在帶老婆小孩，勒爽，要分嗎?你說好我不會打你（胡女答：我不要」、「他有沒有解釋說要幹你？」（胡女答有，他有說），使胡女招認莫須有的情節。

十月五日晚間陳修將又要求胡女以臉書訊息傳給陳男說「好想你的XX」、「我快被哥打死了，趕快來接我」、「你之前到南瑤路樓下都會說想我，很久沒見」，希望以此訊息套話，但陳男僅回她不要亂講話。

胡女在陳修將逼迫下，於十月八日只好供說她是遭陳男強姦，她是遭陳男利用要殺陳修將，才不敢告訴陳修將，當晚兩人入住埔心汽車旅館，陳修將又逼胡女回答陳男要對他哪個家人不利，由於根本是子虛烏有的事，胡女回答前後不連貫，陳修將一氣又朝胡女眼睛猛毆。

九日晚又繼續威逼胡女說出「在新莊，他們派小弟整天尾隨你，或你的員工」，並用手機錄音，陳修將又問「幾乎每天？去哪裡尾隨？你再讓拎北問一句，拎北從臉踹下去(胡女答從醫院開始跟，然後看他們去哪裡)、「到底把我當做什麼啦？(我不珍惜我們)」、「打給陳XX，真心跟他說，你很愛他，他可以救你，可以珍惜你，可以看你的情分來救你。你怎麼選擇？你選，我不生氣，我如果因為這件事情打你，我全家人都婊子，我全家都死光光(胡女答我不選，沒有意義)」、陳修將又說「沒有意義。你現在跪在這裡」，並於十日又要求胡女打給陳男套話。

陳修將在十月十四日下午睡醒後，發現胡女未睡覺而用手機與別人連繫，因胡女對於連絡何人、何事交待不清，陳修將認為胡女連絡陳男要對他不利，認為被背叛，一氣之下，用手抓胡女頭髮將頭用力撞地板，又猛毆胡女左眼、頭部等要害，抓胡女頭髮用力撞房間床鋪與窗簾間地板，導致胡女當場昏迷，陳修將直到隔天凌晨二時發現胡女幾無生命跡象，將胡女送醫急救，胡女已因廣泛性硬腦膜下出血併多處瘀傷等傷害，致創傷性休克，送醫不治死亡。

陳修將與胡女經檢驗都有毒品反應，陳修將事後拒絕測謊，一開始否認，供詞前後不一，彰檢依殺人、傷害致死罪嫌將他起訴。

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「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將涉嫌將22歲胡姓女友打死，彰化地檢署今天將他起訴。報系資料照／記者翁至成攝影
「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將涉嫌將22歲胡姓女友打死，彰化地檢署今天將他起訴。報系資料照／記者翁至成攝影

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