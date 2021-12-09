闖民宅行竊還毆看門狗 苗栗慣犯衝稻田摔車遭逮
苗栗市一處民宅日前遭歹徒破壞鐵門闖入行竊，盡忠的看門狗因狂吠也慘遭痛毆，警方查出犯嫌為4月間銀樓搶案共犯劉姓男子，經循線查緝圍捕，劉嫌騎機車衝入稻田摔車遭逮。
苗栗縣警察局苗栗分局今天透過新聞稿指出，苗栗市一處民宅11月中旬發生竊案，歹徒光天化日下，破壞鐵門侵入，竊走現金及金飾等財物，警方獲報調查，發現涉案歹徒是在苗栗、桃園2地犯下榔頭破壞銀樓行搶的劉姓慣犯。
警方指出，劉男除參與銀樓搶案，交保獲釋後又涉犯多起住宅竊盜案件，每次作案都使用變造拼接車牌，誤導警方偵辦方向，且犯案後再換上其他假車牌，迅速離開苗栗縣轄區，增加各地警方查緝困難。
警方日前掌握劉嫌返回苗栗，經埋守多時，7日晚間展開圍捕，劉嫌竟騎乘機車衝入已收割的田間，3名員警也騎車緊追衝入，在黑暗田中追逐數百公尺後，劉嫌自撞田埂摔車，遭警方合力壓制逮捕。
警方表示，劉嫌破壞民宅鐵門進入玄關後，因屋主飼養的狗狂吠不已，竟持破壞工具加以痛毆，隨後迅速搜刮財物逃逸，遭毆的狗事後見人仍瑟瑟發抖，讓飼主心疼不已。
全案警詢後依刑法竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢方並向法院聲請羈押劉嫌獲准。
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