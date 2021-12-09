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台鐵平交道事故！ 台南=永康間雙向列車延誤
台鐵App顯示，受平交道事故影響，台鐵自下午2時45分起，台南=永康間南下/北上列車有延誤情形，敬請見諒。
台鐵說，受影響車站包含台南、大橋、永康，預計回復時間為下午5時。
由於台鐵上午才傳出又收到恐嚇信件，有民眾聲稱遇到冤案，將載油料到南部平交道撞火車，台南稍早的平交道事件也引發聯想。
對此，台鐵強調「不要過度聯想」，兩件事沒有關聯，有關恐嚇信件的狀況，截至目前都沒有發現可疑的情形。
台鐵說，收到恐嚇信件即立即報警，並請線上列車行經平交道時將加強注意運轉，並請各站區站車人員提高警覺，注意可疑人士，防範事故發生。
據悉，稍早台南的平交道事故，則是與行人有關。
台鐵說，經查，554次莒光號下午2時45分於永康=台南間西正線四維路平交道（K351+802)，一行人侵入路線遭撞，已通知路警處理。目前永康=台南間以東正線單線雙向行車，已加強播音以服務旅客。
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