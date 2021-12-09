聽新聞
test
0:00 / 0:00
餐廳深夜疑遭闖空門觸警報 警到場：這犯嫌也太可愛
台中市南屯區知名寵物餐廳日前警報發作，保全擔心是竊賊闖入，隨即聯繫警方到場，經查後發現，誤觸警報的不是人，竟然是貓！原來是老闆收店打烊時，忘了將店內寵物玻璃門上鎖，讓3隻貓將店裡當「遊樂場」，才誤觸警報。
台中市第四警分局6日深夜23時許接獲保全公司報案，表示客戶端有多處感應器發出警報，需要警方協助，春社所所長邱柏昌、警員陳冠雄獲報後即刻趕至現場。
保全緊張的向警方表示，由於室內是裝設體溫感應器，偵測範圍屬於錐狀立體的，竊賊是很難避開紅外線的偵測，一旦發現溫度變化或物體移動，會立即發出警報，依照警報狀況來看，竊賊很有可能還在裡面。
警方與保全等3人擔心，若竊賊還在屋內，恐會有反抗等衝突情形，於是3人都不敢大意，緩慢悄悄的進入店內，但在確認完環境狀況後，門、窗無破壞情形，也無遭人潛入的跡象，也不見竊賊人影，到底為甚麼警報器會被觸發。
正當大家感到匪夷所思時，突然有道黑影從眼前閃過，迅速往2樓衝去，仔細一看才發現「犯嫌」的廬山真面目，竟是3隻可愛小貓，警方與保全3人在隨即展開行動，實施口袋戰術，歷時10幾分鐘才將3隻「犯嫌貓」逮捕歸案，所長邱柏昌感嘆說到：「這身手之矯健，比追真正的歹徒還累啊。」
事後飼主店長得知後，很不好意思的向警方表示，店鋪打烊後，可能忘記鎖上寵物玻璃門，導致貓們有機會推開門，溜出來在店裡逛大街，很感謝警方快速協助尋獲。
春社所所長邱柏昌笑說：從警以來，第一次被這樣的「竊嫌」萌翻，也表示雖然本次為烏龍警報事件，但提醒如果民眾遇到疑似有竊賊入侵之屋內狀況，務必第一時間撥打110請求警方協助，避免單獨正面衝突以確保自身安全。中四警秉持著無論案件大小都以同理心積極處理，期望讓民眾對警方維護社會治安的努力與能力更有信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言