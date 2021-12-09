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餐廳深夜疑遭闖空門觸警報 警到場：這犯嫌也太可愛

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市南屯區知名寵物餐廳日前警報發作，保全擔心是竊賊闖入，隨即聯繫警方到場，經查後發現，誤觸警報的不是人，竟然是貓！原來是老闆收店打烊時，忘了將店內寵物玻璃門上鎖，讓3隻貓將店裡當「遊樂場」，才誤觸警報。

台中警方日前深夜接獲保全公司報案，表示客戶端多處感應器發出警報，請警方到場協助，經查才發現，是可愛的貓們誤觸警報。記者劉柏均／翻攝
台中警方日前深夜接獲保全公司報案，表示客戶端多處感應器發出警報，請警方到場協助，經查才發現，是可愛的貓們誤觸警報。記者劉柏均／翻攝

台中市第四警分局6日深夜23時許接獲保全公司報案，表示客戶端有多處感應器發出警報，需要警方協助，春社所所長邱柏昌、警員陳冠雄獲報後即刻趕至現場。

保全緊張的向警方表示，由於室內是裝設體溫感應器，偵測範圍屬於錐狀立體的，竊賊是很難避開紅外線的偵測，一旦發現溫度變化或物體移動，會立即發出警報，依照警報狀況來看，竊賊很有可能還在裡面。

警方與保全等3人擔心，若竊賊還在屋內，恐會有反抗等衝突情形，於是3人都不敢大意，緩慢悄悄的進入店內，但在確認完環境狀況後，門、窗無破壞情形，也無遭人潛入的跡象，也不見竊賊人影，到底為甚麼警報器會被觸發。

正當大家感到匪夷所思時，突然有道黑影從眼前閃過，迅速往2樓衝去，仔細一看才發現「犯嫌」的廬山真面目，竟是3隻可愛小貓，警方與保全3人在隨即展開行動，實施口袋戰術，歷時10幾分鐘才將3隻「犯嫌貓」逮捕歸案，所長邱柏昌感嘆說到：「這身手之矯健，比追真正的歹徒還累啊。」

事後飼主店長得知後，很不好意思的向警方表示，店鋪打烊後，可能忘記鎖上寵物玻璃門，導致貓們有機會推開門，溜出來在店裡逛大街，很感謝警方快速協助尋獲。

春社所所長邱柏昌笑說：從警以來，第一次被這樣的「竊嫌」萌翻，也表示雖然本次為烏龍警報事件，但提醒如果民眾遇到疑似有竊賊入侵之屋內狀況，務必第一時間撥打110請求警方協助，避免單獨正面衝突以確保自身安全。中四警秉持著無論案件大小都以同理心積極處理，期望讓民眾對警方維護社會治安的努力與能力更有信心。

台中警方日前深夜接獲保全公司報案，表示客戶端多處感應器發出警報，請警方到場協助，經查才發現，是可愛的貓們誤觸警報。記者劉柏均／翻攝
台中警方日前深夜接獲保全公司報案，表示客戶端多處感應器發出警報，請警方到場協助，經查才發現，是可愛的貓們誤觸警報。記者劉柏均／翻攝
飼主店長事後很不好意思的向警方表示，可能忘記鎖上寵物玻璃門，導致貓們有機會推開門，溜出來在店裡逛大街，很感謝警方快速協助尋獲。記者劉柏均／翻攝
飼主店長事後很不好意思的向警方表示，可能忘記鎖上寵物玻璃門，導致貓們有機會推開門，溜出來在店裡逛大街，很感謝警方快速協助尋獲。記者劉柏均／翻攝

保全 寵物

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